بعد التوصل لاتفاق بوساطة عُمانية.. ترامب يعلن وقف الضربات الأمريكية على اليمن (فيديو)

صنعاء/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقوا على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، أعلنت سلطنة عُمان أنها توسطت في اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة.

وقالت السلطنة في بيان “بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عُمان مؤخرا مع الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات المعنية في صنعاء بالجمهورية اليمنية بهدف تحقيق خفض التصعيد؛ فقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين”.

وأضافت “وفي المستقبل، لن يستهدف أي منهما الآخر، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدي لضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي”.

ولدى استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المكتب البيضاوي، قال ترامب “أعلن الحوثيون (…) أنهم لم يعودوا يريدون القتال. ببساطة لا يريدون القتال بعد الآن. وسنكرم ذلك. سنوقف القصف، وقد استسلموا”.

وأضاف: “قالوا: نرجوكم لا تقصفونا بعد الآن، ونحن لن نهاجم سفنكم”.

وقال ترامب إن واشنطن ستصدق وعد الحوثيين بأنهم لن يفجروا السفن مجددا.

ولم يدل الحوثيون بأي تعليق بعد.

ووعد ترامب بـ”إعلان مهم جدا” قبل جولة شرق أوسطية سيجريها الأسبوع المقبل، لكنه لم يشا إعطاء أي توضيح.

وقال “أعتقد أنه قبل ذلك (الجولة)، سيكون لدينا إعلان مهم جدا جدا نصدره. لن أكشف ماهيته. وهو إيجابي للغاية”، وذلك بعد تطرقه إلى جولة سيجريها في الشرق الأوسط تقوده إلى السعودية وقطر والإمارات بين 13 أيار/مايو الجاري و16 منه.