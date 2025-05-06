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مجلس الوزراء السعودي يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف وحماية المدنيين في غزة

الثلاثاء 06 مايو 2025 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الوزراء السعودي يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف وحماية المدنيين في غزة



الرياض/سما/

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على مواصلة المملكة جهودها لحشد الدعم الدولي تجاه وقف العنف وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الفلسطينية المتضررة.


وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، في جدة، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.


وأكد أن "المجلس تناول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وما تبذله المملكة من مساع لخفض التصعيد إقليميا ودوليا، والتعاون بشكل وثيق مع الدول الشقيقة والصديقة لمعالجة الأزمات وتخفيف التوترات وترسيخ احترام القانون الدولي، للوصول إلى عالم أكثر استقرارا وازدهارا".

وجدد المجلس، التأكيد على "مواصلة المملكة جهودها لحشد الدعم الدولي تجاه وقف العنف وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الفلسطينية المتضررة، والمضي قدما لتنفيذ حل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين".

وشدد مجلس الوزراء السعودي على "رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة سوريا الشقيقة وأمنها"، محذرا من أن "استمرار هذه الانتهاكات والسياسات المتطرفة يفاقم مخاطر العنف وعدم الاستقرار الإقليمي".

وطالب المجلس، بضرورة "الوقف الفوري للحرب في السودان وتجنيبه المزيد من المعاناة والدمار"، مؤكدا أن "إنهاء الأزمة يتطلب حلا سياسيا (سودانيا - سودانيا) يحترم سيادته ووحدته، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة".

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