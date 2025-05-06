سموترتيش: سندمر غزة ونحشر سكانها في"موراج" ومن هناك سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول أخرى

القدس المحتلة/سما/

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن إسرائيل تسعى لتحقيق "انتصار كامل" في غزة خلال أشهر، مشيرا إلى أن غزة ستكون مدمرة، وأن سكانها سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة.



وقال سموتريتش، في تصريحات نقلتها القناة 12 الإسرائيلية، إن إسرائيل تسعى لتحقيق "انتصار كامل" في قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن غزة ستكون "مدمرة بالكامل"، وأن جميع سكانها سيتم تركيزهم جنوب محور موراج، ومن هناك "سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".

وأوضح سموتريتش أن الخطة الإسرائيلية الحالية تشمل احتلال قطاع غزة بشكل دائم، وليس كعملية مؤقتة، مع التوقف عن "الخوف من كلمة احتلال".

كما تتضمن الخطة إخلاء جميع سكان غزة إلى منطقة جنوب محور موراج، وهي منطقة تم تحديدها لتوزيع المساعدات الإنسانية فقط، وتحت إشراف أمني إسرائيلي مشدد، ومنع أي انسحاب إسرائيلي من القطاع حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق حول الرهائن، معتبرا أن السبيل الوحيد لتحريرهم هو "إخضاع حماس" وهزيمتها الكاملة.

بالإضافة إلى ذك أشار سموتريتش إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على توزيع المساعدات لمنع وصولها إلى حركة حماس.

ولفت سموتريتش إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى "تطهير القطاع" من حماس، وإعادة الرهائن، وفرض واقع جديد في غزة يسمح لإسرائيل بمناقشة السيادة لاحقا، لكنه شدد على أن بقاء الجيش الإسرائيلي في القطاع شرط أساسي لتحقيق هذه الأهداف.

وبحسب تصريحات سموتريتش ومصادر سياسية أخرى، فإن الخطة الإسرائيلية، تتضمن أيضا تشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان غزة إلى دول ثالثة، في ظل تدمير واسع للبنية التحتية للقطاع واستمرار الضغط العسكري.