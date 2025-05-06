  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سموترتيش: سندمر غزة ونحشر سكانها في"موراج" ومن هناك سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول أخرى

الثلاثاء 06 مايو 2025 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموترتيش: سندمر غزة ونحشر سكانها في"موراج" ومن هناك سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول أخرى



القدس المحتلة/سما/

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن إسرائيل تسعى لتحقيق "انتصار كامل" في غزة خلال أشهر، مشيرا إلى أن غزة ستكون مدمرة، وأن سكانها سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة.


وقال سموتريتش، في تصريحات نقلتها القناة 12 الإسرائيلية، إن إسرائيل تسعى لتحقيق "انتصار كامل" في قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن غزة ستكون "مدمرة بالكامل"، وأن جميع سكانها سيتم تركيزهم جنوب محور موراج، ومن هناك "سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".

وأوضح سموتريتش أن الخطة الإسرائيلية الحالية تشمل احتلال قطاع غزة بشكل دائم، وليس كعملية مؤقتة، مع التوقف عن "الخوف من كلمة احتلال".

كما تتضمن الخطة إخلاء جميع سكان غزة إلى منطقة جنوب محور موراج، وهي منطقة تم تحديدها لتوزيع المساعدات الإنسانية فقط، وتحت إشراف أمني إسرائيلي مشدد، ومنع أي انسحاب إسرائيلي من القطاع حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق حول الرهائن، معتبرا أن السبيل الوحيد لتحريرهم هو "إخضاع حماس" وهزيمتها الكاملة.

بالإضافة إلى ذك أشار سموتريتش إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على توزيع المساعدات لمنع وصولها إلى حركة حماس.

ولفت سموتريتش إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى "تطهير القطاع" من حماس، وإعادة الرهائن، وفرض واقع جديد في غزة يسمح لإسرائيل بمناقشة السيادة لاحقا، لكنه شدد على أن بقاء الجيش الإسرائيلي في القطاع شرط أساسي لتحقيق هذه الأهداف.

وبحسب تصريحات سموتريتش ومصادر سياسية أخرى، فإن الخطة الإسرائيلية، تتضمن أيضا تشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان غزة إلى دول ثالثة، في ظل تدمير واسع للبنية التحتية للقطاع واستمرار الضغط العسكري.

الأكثر قراءة اليوم

تسريبات عبرية عن اتفاق إسرائيلي مع حماس في "الدقيقة الـ 90" بوساطة مصرية

الحوثيون: الرد وشيك ومؤلم وسنهاجم المطارات بما فيها حيفا وننسق عملياتنا مع حماس..

ترامب يتعهد بالمساعدة في إيصال الغذاء للفلسطينيين في غزة (فيديو)

الاحتلال يزعم : ضابط في كتائب حماس يسلم نفسه للجيش برفح

الجيش البريطاني: نحن على شفا حرب عالمية نووية ويجب تخزين المواد الضرورية كالوقود والمياه..

صحيفة عبرية : "دعوى إسرائيلية غير مسبوقة ضد السلطة وحماس تطالب بـ 5 ملايين شيكل لكل "ضحية

تقرير عبري عن قدرة حماس على الحصول على أسلحة عبر 3 دول عربية بينها مصر

الأخبار الرئيسية

ترامب: سيكون هناك إعلان كبير ومهم جدا قبل زيارتي للشرق الأوسط

photo_2025-05-06_16-52-44

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة: عشرات الشهداء والجرحى في قصف مدرسة تؤوي نازحين شرق البريج

68199ea94c59b7239077f112

"أكسيوس": سكان غزة أمام "خيار نووي"

20250506100228reup-2025-05-06t100006z_1246755239_rc27cdaopkhe_rtrmadp_3_israel-palestinians-usa-rights.h-730x438

إيكونوميست: غزة باتت حربًا أبدية لإسرائيل وجحيمًا أبديًا لسكانها.. خطة الاحتلال الدائم مرهونة بترامب

واشنطن تدفع نحو هدنة طويلة الأمد في غزة قبل زيارة ترامب... مصر تتلقى مقترحًا "أقل تعقيدا"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية