ناشطون مؤيدون لفلسطين يستولون على مبنى في جامعة واشنطن (فيديو)

استولت مجموعة طلابية مؤيدة لفلسطين على أحد مباني الأكاديمية في جامعة واشنطن، مطالبة إدارة الجامعة بقطع علاقاتها مع "بوينغ" وذلك في سياق الاحتجاجات على خلفية الحرب في غزة.

وقالت الجامعة، في بيان أدلت لشبكة ABC News إن "شرطة جامعة واشنطن تتواجد في موقع مبنى الهندسة متعددة التخصصات، والذي تم احتلاله من قبل عدة عشرات من الأفراد قبيل إغلاق المبنى عند الساعة الخامسة مساء بقليل".

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "الطلبة المتحدون من أجل المساواة وعودة الفلسطينيين" مسؤوليتها عن هذا التحرك، حيث صرح متحدث باسم المجموعة أن هدفهم هو "إزالة تأثير بوينغ وغيرها من شركات التصنيع من البيئة التعليمية في الجامعة".

وتعد شركة "بوينغ"، المتخصصة في صناعة الطائرات وإحدى كبرى شركات الدفاع في الولايات المتحدة، من الشركاء التاريخيين لجامعة واشنطن، حيث تربطها بالجامعة علاقات طويلة الأمد تشمل التعاون البحثي والدعم المؤسسي.

وأكدت الجامعة في بيان آخر أن "الأشخاص المتسللين يقومون بتغطية وجوههم في الغالب، ويستخدمون أثاث المبنى لتكديسه قرب مداخله".

وأضاف البيان: "حسب ما لدينا من معلومات، فإن جميع الأشخاص التابعين لجامعة واشنطن الذين لا يرغبون في البقاء داخل المبنى قد غادروا. أما من تبقى من أفراد داخل المبنى، فهم في وضع التعدي على ممتلكات الغير، وسيواجهون إجراءات قانونية بالإضافة إلى عقوبات تأديبية وفق نظام الجامعة".