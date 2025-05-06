غزة و"خطر الرجال البيض".. جدل حامي الوطيس بين فانس وإلهان عمر

انتقد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بشدة تصريحات للنائبة الديمقراطية ذات الأصول الصومالية إلهان عمر دعت فيها إلى "تنميط" ومراقبة الرجال البيض لدورهم في "جرائم التطرف" في البلاد.

جاء ذلك وسط جدل أثاره مقطع من مقابلة مع عمر ترجع للعام 2018 وأعيد نشره مؤخرا، حيث قالت في معرض توضيح موقفها من قضية الأمن القومي: "يجب على بلدنا أن يكون أكثر خوفا من الرجال البيض لأنهم يتسببون في معظم الوفيات في هذا البلد" .

وأضافت: "لذا، إذا كان الخوف هو القوة الدافعة للسياسات الرامية إلى الحفاظ على أمن أمريكا، وسلامة الأمريكيين داخل هذا البلد، فيجب علينا تحديد هوياتهم ومراقبتهم ووضع سياسات لمحاربة تطرف الرجال البيض".

وكتب فانس في تعليق عبر منصة "إكس": "هذا ليس مجرد شيء مرضي، بل هو في الحقيقة لغة إبادة جماعية. يا لهذه الشخصية من عار!".

ردا على ذلك دافعت عمر عن تصريحاتها وكتبت في منشور عبر "إكس": "في هذا المقطع الذي يعود إلى ما قبل 8 سنوات تقريبا، كنت أشير إلى صعود تيار القومية البيضاء (حسبما ورد) في تقرير سنوي صادر عن رابطة مكافحة التشهير والذي ذكر أن العنصريين البيض مسؤولون عن 78% من "جرائم القتل المرتبطة بالتطرف".

وأضافت: "ربما عليك أن تتحقق من المعنى الحقيقي لكلمة "إبادة جماعية" بينما تدعم بشكل نشط إبادة جماعية تحصل حاليا في غزة".