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قوات "اليونيفيل" تدعو "إسرائيل" إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية

الثلاثاء 06 مايو 2025 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات "اليونيفيل" تدعو "إسرائيل" إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية



بيروت/سما/

دعت قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، محذرة من تفاقم الأوضاع في المنطقة وفقدان الاستقرار.


وأكد قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" العميد نيكولا ماندوليسي خلال زيارته إلى بلدة الضهيرة في جنوب لبنان، "دعم اليونيفيل الكامل للسكان المحليين"، مشددا على "التنسيق القوي والمستمر مع الجيش اللبناني، الذي يواصل تنفيذ عمليات نزع الألغام في المنطقة، وهي شرط أساسي لعودة المدنيين بأمان".

وأوضح أن "قوات حفظ السلام لا تزال على الأرض وتبقى ملتزمة دعم المجتمعات في جنوب لبنان".

وأضاف: "نواصل حث الجيش الإسرائيلي على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، إذ أن وجوده شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكا للقرار 1701، وفي الوقت نفسه يبقى تنسيقنا مع الجيش اللبناني قويًا، ونواصل دعمنا للجيش في نشر قواته للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار والعمل مع الحكومة لإعادة بسط سلطة الدولة في الجنوب".

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