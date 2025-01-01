الجيش البريطاني: نحن على شفا حرب عالمية نووية ويجب تخزين المواد الضرورية كالوقود والمياه..

لندن / وكالات/

كشفت وسائل إعلام بريطانية اليوم أن رئيس الوزراءالبريطاني كير ستارمر، بناء على توصية من الجيش، أمر جميع الهيئات في البلاد بتحديث جميع إجراءات الطوارئ لديها والاستعداد لسيناريو حرب نووية.

وبحسب المنشورات، نصح الجيش البريطاني مؤخرا رئيس الوزراء بشدة بإصدار أوامره بتأهب جميع عناصر الدولة البريطانية لحرب شاملة.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء البريطاني أوامر سرية للأجهزة الأمنية بتحديث إجراءات الطوارئ، وتخزين الموارد الحيوية مثل النفط والمياه، وحتى الاستعداد لسيناريوهات هجوم صاروخي نووي على بريطانيا.

وبدأت سلطات الطوارئ في البلاد، بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء، في إعداد إجراءات موسعة لحالات الهجمات الإلكترونية وانقطاع الاتصالات، وحتى استخدام الأسلحة البيولوجية. وبالإضافة إلى ذلك، وبأمر من وزارة الأمن العام، تم فتح مناقصة ضخمة لتجديد المخابئ النووية التي تستخدمها الحكومة.

ربما يكون هذا هو التأهب العسكري الأكثر أهمية الذي تدخله بريطانيا منذ الحرب الباردة، حيث يرى الجيش البريطاني أن سيناريو امتداد الحرب الأوكرانية إلى بقية القارة الأوروبية هو السيناريو المرجح في ضوء موقف ترامب في مواجهة بوتن.