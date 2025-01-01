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صحيفة عبرية : "دعوى إسرائيلية غير مسبوقة ضد السلطة وحماس تطالب بـ 5 ملايين شيكل لكل "ضحية

الثلاثاء 06 مايو 2025 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : "دعوى إسرائيلية غير مسبوقة ضد السلطة وحماس تطالب بـ 5 ملايين شيكل لكل "ضحية



القدس المحتلة / سما/

تواصل اسرائيل سرقة أموال الضرائب الفلسطينية بحجج وذرائع امنية، فقد ذكرت القناة 14 التابعة للمستوطنين أنه تم رفع دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية تطالبها بدفع تعويضات لعائلات قتلى اسرائيليين .

وقال المحامي يعقوب كوهين لصحيفة "إسرائيل مورنينغ" اليوم (الثلاثاء) إن دعوى قضائية ضخمة يتم رفعها بمبادرته ضد السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

تعد هذه خطوة قانونية غير مسبوقة يقودها ناجون من هجوم السابع من اوكتوبر في "حفلة نوفا" بغلاف غزة وعائلات الاسرى الإسرائيليين وقتلى الهجوم بهدف إلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات بقيمة 5 ملايين شيكل لكل ضحية، بموجب قانون جديد يعترف بها كداعمة ومكافئة" للإرهاب."

وأوضح كوهين أن "الدعوى تستند إلى تشريع جديد، يحدد السلطة الفلسطينية كجسم يدعم الإرهاب ويكافئه". "في هذا القانون، يتم إدراج السلطة الفلسطينية لأول مرة كجهة تكافئ الإرهاب، كجهة مسؤولة عن تعويض ضحايا الإرهاب."

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