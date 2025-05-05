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تركيا أحبطت شحنة مفخخة من أجهزة "البيجر" إلى لبنان

الثلاثاء 06 مايو 2025 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا أحبطت شحنة مفخخة من أجهزة "البيجر" إلى لبنان



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، بأن المخابرات التركية أحبطت أواخر سبتمبر الماضي، محاولة إرسال أجهزة بيجر مفخخة للبنان.

وذكرت مواقع تركية أنه بعد أيام قليلة من عملية تفجير أجهزة النداء "البيجر" التي نفذها الموساد في لبنان، تم ضبط 1300 جهاز نداء آخر في اسطنبول كان من المفترض أن تصل إلى لبنان.

وبحسب التقرير، حصلت منظمة الاستخبارات التركية (MIT) على معلومات حول شحنة أجهزة النداء من إسطنبول إلى لبنان، وبدأت في تفتيش المطارات والموانئ، واكتشفت أن الشحنة كانت مخططة في 27 سبتمبر.

وأشارت التقارير إلى أن أجهزة البيجر التي حاول تهريبها عبر إسطنبول كانت ضمن شحنات أدخلت إلى لبنان بطرق معقدة، شملت شركات وهمية في عدة دول، منها بلغاريا والمجر وهونغ كونغ وتايوان، قبل أن تمر عبر تركيا كإحدى نقاط العبور الرئيسية.

وقد لعبت السلطات التركية دورا في رصد الشحنة ومنعها من الوصول إلى وجهتها النهائية، في إطار التعاون الأمني الإقليمي لمكافحة تهريب الأجهزة الإلكترونية المشبوهة.

ولفتت التقارير إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثار هذه القضية في محادثة مع رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي في ديسمبر الماضي. وأخبره عن الاستيلاء على أجهزة النداء وتدميرها.

وكان رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع، كشف بوقت سابق عن إدخال أول 500 جهاز نداء لاسلكي من نوع "بيجر" إلى لبنان قبل أسابيع من أحداث 7 أكتوبر 2023.

وفي 17 سبتمبر الماضي فجرت إسرائيل أجهزة "بيجر" كان يحملها عناصر من "حزب الله"، وفي اليوم التالي فجرت أجهزة من نوع "آيكوم"، ما قتل إجمالا 37 شخصا وأصاب 2931 بجروح بالغة.

واعتبر برنيع أن "عملية بيجر شكلت نقطة تحول في الحرب مع لبنان.

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