رام الله/سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الثلاثاء، في عناوينها الرئيسية، على قرار إعادة احتلال قطاع غزة ومستجدات حرب الإبادة الإسرائيلية، وما شهدته الضفة الغربية من انتهاكات لجيش الاحتلال والمستعمرين، خاصة عمليات الهدم في طولكرم وجنين ومسافر يطا، إضافة لتطورات القصف الإسرائيلي على اليمن.

وفيما يلي أبرز العناوين:

*"الحياة الجديدة":

إمعانا في الإبادة.. "الكابينيت" يصادق على احتلال قطاع غزة وتهجير المواطنين نحو الجنوب

غزيون ردا على قرار توسيع العدوان: لن يغير من الواقع شيئا

أطفال غزة.. أيتام في مرمى الحرب

"العفو الدولية": غزة خالية تماما من الطعام والأوضاع مرعبة

الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية بشأن المساعدات إلى القطاع

إصابتان بالرصاص قرب نابلس والاحتلال ينفذ عمليات هدم واسعة في الضفة

تجريف في سهل يعبد ومستوطنون يحرقون أراضي في سهل برقة ويشرعون بنصب خيام في برية المنية شرق بيت لحم

مصطفى: ما تواجهه جنين وطولكرم محاولة استنساخ لما يجري في غزة

مجلس الوزراء يطلق حزمة من المشاريع والتدخلات الطارئة في محافظة جنين

إسبانيا تدعم الأمم المتحدة بنصف مليون يورو للتحقيق في جرائم الحرب بقطاع غزة

الرئيس يتقبل أوراق اعتماد القنصلين الإسباني والبريطاني وممثلي البرازيل وليتوانيا ونيكاراغوا

الشيخ يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الأردني ويستقبل وفدا من وزارة الخارجية السويسرية

شنار: الودائع نمت بنحو 1.4 مليار دولار خلال العام الماضي

*"الأيام":

إسرائيل تقرّ خطة لتوسيع الحرب تشمل احتلال قطاع غزة

القطاع: عشرات الشهداء والجرحى والاحتلال يوسّع المناطق العازلة

إسرائيل تقتل طفلاً كل 40 دقيقة في القطاع

أهالي غزة قلقون على مصيرهم بعد قرار إسرائيل توسيع عمليتها

"بتسيلم": إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة

"أمنستي": الصمت الدولي إزاء تجويع غزة وإبادتها تواطؤ في الجريمة

53% من الإسرائيليين: نتنياهو يريد توسيع الحرب بدوافع سياسية

الاحتلال يشرع بتدمير منازل في مخيم نور شمس وعمليات تجريف واسعة في سهل يعبد .. ويشن حملة هدم واسعة والمستوطنون يقيمون بؤرة جديدة

سلطات الاحتلال تنفذ عمليات حفر في حوش الشهابي الملاصق للأقصى

مقتل ضابط إسرائيلي بحادث دهس عملياتي بغلاف غزة

الاحتلال يزعم إحباط تهريب أسلحة من الأردن

هولندا تعتقل محتجين مؤيدين لفلسطين

إسرائيل تقصف عدة أهداف في اليمن

غارات إسرائيلية على مناطق في لبنان

*"القدس":

إسرائيل تقرر إعادة احتلال القطاع

65 شهيداً بغارات على أنحاء مختلفة من القطاع والخيام مخضبة بدماء النازحين

العفو الدولية: نفاد الغذاء وكافة مقومات الحياة وما يجري في غزة إبادة جماعية

المستشفيات على شفا الانهيار

الإفراج عن 10 أسرى من غزة بحالة صحية صعبة

"أكسيوس": إسرائيل حددت زيارة ترمب موعداً نهائياً للتوصل إلى صفقة

هدم قرية بمسافر يطا وتهجير سكانها

تواصل عمليات الهدم والتهجير في طولكرم وجنين

هدم منزل في جسر الزرقاء وتشريد سكانه

الزميل علي سمودي تعرض للتنكيل على مدار 72 ساعة ويعرض أمام المحكمة اليوم

استدعاء طواقم صندوق ووقفية القدس وتحذيرهم من العمل في المدينة

غارات بعشرات الطائرات على اليمن

شركات طيران عالمية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

العثور على جثتي بلجيكية وابنها فقدا جراء السيول بالأردن

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