الحوثيون: الرد وشيك ومؤلم وسنهاجم المطارات بما فيها حيفا وننسق عملياتنا مع حماس..

صنعاء/ وكالات/

المتوقع أن يزيد الحوثيون إطلاق الصواريخ على المطارات الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة، بهدف وقف حركة الطيران إلى اسرائيل في إطار سياسة "الضغط الأقصى"، وفق ما ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية صباح اليوم (الثلاثاء).

وهدد القيادي الحوثي البارز حازم الأسدي قائلا : "الهجوم الصهيوني الأمريكي على ميناء الحديدة ومصنع الأسمنت جريمة شنيعة لن تمر مرور الكرام".

واضاف: وستكون دماء المواطنين والعمال وقودا لرد يمني قاس ومدوي. وسنواصل دعم غزة بكل إيمان وعزيمة، وسنضرب العدو في عمقه ونعطل حركته حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار. "إن رد الفعل وشيك... مؤلم ومفاجئ.

وقالت مصادر عسكرية في صنعاء لصحيفة الأخبار اللبنانية إن اليمن لن يكتفي بالمطارات فقط، بل سيضيف "سلة كبيرة من الأهداف في حيفا" إلى بنك أهدافه.

وبحسب التقارير العربية، فإن هجوم إسرائيل على اليمن كان هجوما مشتركا بين الولايات المتحدة وإسرائيل، على الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين ينفون هذا الادعاء. وتقول السعودية إن أكثر من 30 طائرة إسرائيلية شاركت في الهجمات، وإن معظم الأهداف كانت أهدافا للبنية التحتية والطاقة.

من جهته قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين في اليمن محمد البخيتي، في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن الحوثيين ينسقون عملياتهم مع حركة حماس، ويتبادلون المعلومات مع كافة دول "محور المقاومة".

وأوضح البخيتي أن "تصرفات الحوثيين الأخيرة جاءت بناء على طلب إخواننا في تنظيم حماس".

ووعد البخيتي بأن "التصعيد سيقابل بالتصعيد"، وقال إن "إسرائيل تريد فرض معادلة جديدة تقوم على إمكانية شرعنة الإضرار بالدول العربية، لكننا لن نسمح لها بفرض هذه المعادلة وسنفرض معادلة توازن الرعب والأمن مقابل الأمن والحصار مقابل الحصار"

وأكد البخيتي أن على الولايات المتحدة وبريطانيا أن تفهما أن تصرفات الحوثيين مستمرة ولن تتوقف، وأن من مصلحة الأميركيين والبريطانيين الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف تدمير الشعب في غزة، ووقف التصعيد، ورفع الحصار عن غزة، والالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع بإشراف الولايات المتحدة