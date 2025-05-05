ترامب يتعهد بالمساعدة في إيصال الغذاء للفلسطينيين في غزة (فيديو)

واشنطن/سما/

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بالمساعدة في إيصال الغذاء إلى الفلسطينيين في غزة، وذلك عندما سُئل في البيت الأبيض اليوم الإثنين عن عزم إسرائيل شنّ هجوم موسع على القطاع.

وفي رده على سؤال يتعلق بالصعوبات الكبيرة التي يواجهها أهالي غزة في الحصول على الغذاء، جراء الحصار الإسرائيلي الخانق، وجه ترامب اللوم لحركة حماس، وقال إن إدارته ستقدم المساعدة لسكان غزة.

ولم يعلّق ترامب على منع إسرائيل دخول المساعدات، مكتفيا بالقول: “سنساعد (أهالي غزة) في الوصول إلى الغذاء. حماس تجعل هذا مستحيلاً، لأنهم يأخذون كل ما يتم إدخاله، ولكننا سنقدم المساعدة لسكان غزة، إنهم يتعرضون لمعاملة سيئة جدا من قبل حماس”، وفق تعبيره.

وكانت إسرائيل قد أغلقت معابر قطاع غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، مانعة دخول المواد الغذائية والإغاثية والطبية، وهو ما أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية.

ويعتمد سكان غزة، البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة، اعتماداً شبه كلي على المساعدات، بعد أن حولتهم حرب الإبادة، التي تشنها إسرائيل منذ 19 شهراً، إلى شعب يعيش تحت خط الفقر، وفق ما أفاد به البنك الدولي.

وتتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع في ظل نزوح أكثر من 90% من السكان، كثيرون منهم اضطروا للنزوح أكثر من مرة، ويعيشون حالياً في ملاجئ مزدحمة أو في العراء، ما فاقم من انتشار الأمراض والأوبئة.