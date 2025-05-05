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جيش الاحتلال: هاجمنا بنى تحتية تابعة للحوثيين على بعد 2000 كيلومتر من "إسرائيل"

الثلاثاء 06 مايو 2025 12:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: هاجمنا بنى تحتية تابعة للحوثيين على بعد 2000 كيلومتر من "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "تلغرام" بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بنى تحتية تابعة لـ"نظام الحوثي" في منطقة الساحل اليمني.


وأكد أدرعي أن الغارات جاءت ردا على الهجمات المتكررة لنظام "الحوثي الإرهابي" نحو دولة إسرائيل والتي شملت إطلاق صواريخ أرض - أرض ومسيرات نحو الأراضي الإسرائيلية ومواطنيها.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن البنى التحتية التي تم مهاجمتها في ميناء الحديدة تشكل مصدر دخل مركزي لـ"نظام الحوثي"، حيث يستخدمه لنقل وسائل قتالية إيرانية وعتاد عسكري، حسب وصفه.

وأضاف أدرعي بأنه تم أيضا استهداف مصنع "باجل" للأسمنت "الذي يستخدمه الحوثي لبناء الأنفاق والبنى التحتية العسكرية" مؤكدا أن "استهداف المصنع يشكل ضربة لاقتصاد النظام وتسلحه العسكري".

واختتم بيانه بأن "جيش الدفاع مصمم على مواصلة العمل بقوة ضد كل تهديد لمواطني وسكان اسرائيل وفي كل مسافة تتطلب ذلك".

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول أمني أنه تم إسقاط 50 قنبلة على ميناء الحديدة ومحيطه خلال الهجوم، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس متواجدان في مقر وزارة الجيش للإشراف على الهجوم.

وبالأمس استهدف الحوثيون مطار بن غوريون حيث اعترف لاحقا الجيش الإسرائيلي بسقوط صاروخ من اليمن في محيط المطار، مؤكدا سقوط عدد من الإصابات. ولاحقا توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي صنعاء بالرد "القوي" على الهجوم على المطار.

المصدر: RT 

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