الحوثيون يتوعدون تل أبيب برد قوي على القصف الإسرائيلي لليمن

قال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن علي القحوم إن عواقب القصف الإسرائيلي لليمن ستكون وخيمة على إسرائيل.

وشدد القحوم على أن الرد اليمني على القصف الإسرائيلي قادم وبقوة وعليهم تحمل الضربات المزلزلة.

وذكر في تدوينة على منصة "X": "العدوان الإسرائيلي على اليمن الكبير ستكون عواقبه وخيمة على الصهاينة".

وأضاف أن "استهداف الأعيان المدنية والمقدرات والمنشآت المدنية دليل عجز وفشل وخيبة وتخبط".

وأفاد بأن القصف الإسرائيلي لن يثني اليمن عن مساندة غزة، مشيرا إلى أنه على إسرائيل ألا تفرح فالرد اليمني قادم وبقوة والمثل بالمثل وعليهم تحمل الضربات المزلزلة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية يوم الاثنين بأن أكثر من 30 طائرة إسرائيلية شنت هجوما على أهداف في الأراضي اليمنية، وذلك ردا على القصف الصاروخي الحوثي الأخير على مطار بن غوريون.

وبحسب قناة "المسيرة" اليمنية، فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت ميناء ومدينة الحديدة بـ 6 غارات على الأقل غربي البلاد.

وذكر الإعلام العبري أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أشرفا على هجوم الحديدة من غرفة قيادة أركان الجيش في وزارة الجيش بتل أبيب.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤول أمني، إلى أن الجيش أسقط 50 قنبلة على ميناء الحديدة ومحيطه خلال الهجوم.

ويوم الأحد، أقر الجيش الإسرائيلي بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب، وأفيد بسقوط عدد من الإصابات فيما أصدرت الجبهة الداخلية تعليماتها للإسرائيليين.

ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر عسكري قوله إن منظومتي "ثاد" الأمريكية و"حيتس" الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني وفشلتا.

ومساء اليوم ذاته، أعلن الحوثيون فرض حصار جوي شامل على إسرائيل ردا على قرار توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع: "نهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها".