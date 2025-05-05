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تقرير عبري عن قدرة حماس على الحصول على أسلحة عبر 3 دول عربية بينها مصر

الثلاثاء 06 مايو 2025 12:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير عبري عن قدرة حماس على الحصول على أسلحة عبر 3 دول عربية بينها مصر



القدس المحتلة/سما/

اتهمت وسائل إعلام إسرائيلية ليبيا والسودان بالتحول إلى "معاقل إرهابية" و"وكيل جديد لإيران" في القارة الإفريقية، لنقل السلاح والإمدادات العسكرية إلى حركة "حماس" في غزة.


وجاء في تقرير نشرته قناة C14 العبرية، "ليبيا الدولة المنقسمة وغير المستقرة في شمال إفريقيا، لم تعد مجرد نقطة عبور لطالبي اللجوء من لبنان - بل تحولت بصمت إلى قاعدة عمليات رئيسية لحركة حماس، وأصبحت الوكيل الجديد لإيران في القارة، مما يسمح لها بممارسة الضغط على إسرائيل والغرب من خلال قنوات غير متوقعة".

وبحسب التقرير: "تمكن مسؤولون أمنيون في المنطقة والغرب خلال الأسابيع الأخيرة من تحديد عملية إعادة تنظيم لمنظمة حماس في ليبيا، والتي تتضمن التخطيط لهجمات عالمية وتجنيد العملاء وتهريب الأسلحة".

وزعمت القناة أن "المعلومات المتوفرة تشير إلى أن حماس تستخدم السودان، جارة ليبيا، كطريق بري لنقل الأسلحة إلى قطاع غزة. وتتم عملية العبور عبر الحدود السودانية المصرية، وتقف وراء العملية خلايا موالية لإيران تعمل برعاية أنظمة الظل في كلا البلدين".

وأشار التقرير إلى أن "حماس على الجانب المصري من الحدود، لا تزال تواجه عقبة كبيرة متمثلة في محور فيلادلفيا، الذي لا تزال قوات الجيش الإسرائيلي تسيطر عليه، ويشكل عقبة خطيرة أمام نقل الأسلحة إلى القطاع".

وبحسب القناة العبرية، "تشير مصادر استخباراتية إلى أن ليبيا والسودان يستفيدان من تدفق مستمر للأسلحة الإيرانية، من الصواريخ قصيرة المدى إلى الطائرات المسيرة إلى معدات الاتصالات والمراقبة المتقدمة".

واختتمت القناة تقريرها قائلة: "في حين تتجه الأنظار نحو غزة واليمن ولبنان وسوريا والعراق، تنشر إيران أسلحتها جنوبا، وتعمل على بناء بنية تحتية إرهابية في قلب إفريقيا".

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