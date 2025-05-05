حكومة نتنياهو تهدد حماس بـ"عربات جدعون" إذا لم تقبل بشروط إسرائيل في صفقة التبادل

القدس المحتلة/سما/

كشف مصدر أمني إسرائيلي أن الكابينيت وضع إنذارا أمام "حماس" بأن توافق على صفقة تبادل أسرى حتى موعد أقصاه زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط أو اجتياح واسع للقطاع.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المصدر الأمني قوله إنه "في حال لم تُنفذ صفقة المخطوفين، ستبدأ عملية عسكرية بقوى بالغة، ولن تتوقف حتى تحقيق أهدافها"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على هذا الاجتياح البري تسمية "عربات جدعون".



وأضاف المصدر الأمني أنه بموجب الخطة العسكرية التي صادق عليها الكابينيت، "ستمنح للقوات المشاركة في الاجتياح البري مظلة دفاعية من الجو والبحر، وستستخدم خلال ذلك آليات ثقيلة من أجل تحييد ألغام وهدم مبان تهدد القوات".

وتقضي الخطة العسكرية بدفع السكان الغزيين إلى النزوح إلى منطقة المواصي في جنوب القطاع. وحسب المصدر الأمني، فإنه "خلافا للماضي، الجيش الإسرائيلي سيبقى في أي منطقة يتم احتلالها من أجل منع عودة الإرهاب إليها، وسيعتني بأي منطقة يتم تطهيرها بموجب نموذج رفح، التي جرى فيها تسوية أي تهديد بالأرض وتحولت إلى جزء من الحيز الأمني".

وحسب الخطة العسكرية الإسرائيلية التي قدمها الجيش الإسرائيلي للكابينيت، فإن مساعدات إنسانية ستدخل إلى القطاع فقط بعد نزوح واسع للسكان إلى جنوب القطاع. وزعم المصدر أن الخطة العسكرية ستميز المدنيين وحماس في تلقي المساعدات، بواسطة شركات مدنية وتطويق الجيش الإسرائيلي للحيز الأمني، وبضمن ذلك منطقة معزولة ومنزوعة السلاح في منطقة رفح وجنوب "محور موراغ"، الذي سيعمل فيه الجيش الإسرائيلي على منع تواجد عناصر حماس.

ويتضح من إحاطة لصحفيين قدمها "مصدر سياسي في مكتب رئيس الحكومة"، صباح اليوم، أن الخطط العسكرية الإسرائيلية لا تتضمن أي جديد وتتحدث عن احتلال قطاع غزة المحتل أصلا واستمرار تجويع الغزيين، بادعاء ممارسة ضغط عسكري على حماس كي توافق على تبادل أسرى بشروط إسرائيلية، والتي فشلت إسرائيل في تحقيقها خلال 19 شهرا، منذ بداية الحرب وحتى اليوم.

هذا وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، بأن الهجوم الجديد على قطاع غزة سيكون عملية عسكرية مكثفة تهدف إلى هزيمة حماس، مؤكدا أن الجيش لن ينسحب من مناطق دخوله.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في وقت سابق، أن إسرائيل لن تتراجع عن أي أرض سيطرت عليها في قطاع غزة بمجرد بدء المناورة العسكرية، حتى لو كان ذلك مقابل الإفراج عن الأسرى.