99 يوما من العدوان: الاحتلال يواصل عمليات الهدم ويسرق اموال الفلسطينيين في طولكرم

القدس المحتلة / سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ99 على التوالي.

وحاصرت قوات الاحتلال حي المنشية في مخيم نور شمس تمهيدا لهدم 5 مبان تضم 15 شقة سكنية.

كما سرقت قوات الاحتلال مبالغ مالية كبيرة من الشقق السكنية.

واحتجزت قوات الاحتلال صباح اليوم، عددا من سكان المخيم الذين توجهوا إلى منازلهم لجلب مقتنياتهم الشخصية، رغم حصولهم على تنسيق مسبق للدخول، كما احتجزت طواقم من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذين تواجدوا لمساندة الأهالي، بعد رفض مديرة الطواقم التفتيش الجسدي من قبل جنود الاحتلال لعدم وجود مجندات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أبلغت الليلة الماضية، خمس عائلات من حارة المنشية من أصحاب المنازل المهددة بالهدم وهم "أبو حرب والعلاجمة وعبد الله وشحادة"، بإخلاء منازلها المكونة من 15 وحدة سكنية، ما بين الساعة الثامنة صباحا وحتى 12 ظهرا.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت مساء الخميس الماضي، بهدم 106 بناية ومنزلا في المخيمين، منها (58) بناية في مخيم طولكرم، و(48) منزلا في مخيم نور شمس، في الوقت الذي تسبب العدوان المتواصل عليهما الى حركة نزوح قسري لأكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم أكثر من 25 ألف مواطن، وتدمير 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.

في سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم عمارة عائلة أبو زهرة في ضاحية ذنابة شرق المدينة، واعتقلت الشاب إبراهيم أبو زهرة، وقامت بسرقة مبالغ مالية كبيرة من الشقق السكنية في عمارة العائلة.

وافادت مصادر محلية ان جنود الاحتلال قاموا بتشغيل أغان عبر مكبرات الصوت، كما أقدم أحد الجنود على الهتاف بعبارة "تكبير" عبر مكبر صوت في ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، في محاولة لاستفزاز المواطنين.

وأسفر العدوان الإسرائيلي وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، وإلحاق دمارا شاملا في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة.