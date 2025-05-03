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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الإثنين 05 مايو 2025 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الاثنين، استشهاد 45 مواطنا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-الرئيس: نعمل على التوصل للوقف الفوري لإطلاق النار ووقف الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية

-إصابات جراء اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين في نابلس وأريحا

-رئيس الوزراء يبحث مستجدات تنفيذ مشروع تزويد المستشفيات الحكومية بأنظمة الطاقة الشمسية

-الاحتلال يغير مخططا للاستيلاء على أراض بالقرب من بلدة حوسان

-جدار العزل بين سنجل وترمسعيا.. أداة خنق وضم زاحف

-الأحمد يؤكد تشكيل لجنتين لتنفيذ قرارات دورة المجلس المركزي الأخيرة

"الأيام":

-إسرائيل تتوعد بضرب الحوثيين وإيران بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ

-45شهيداً في القطاع.. غارات مُكثّفة، والجوع يفتك بالأطفال

-الأمم المتحدة: لن نتعاون مع الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في غزة

-إصابات خلال التصدي لعمليات اقتحام والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهما

-الاحتلال يغيّر مخططاً للاستيلاء على أراض في حوسان

"القدس":

-الجوع يعض الأطفال ويفتك بالرضع

-عشرات الشهداء وتعذر إنقاذ أحياء من تحت الأنقاض

-تهجير أهالي حي الزهراء في جنين

-الأحمد: تشكيل لجنتين لتنفيذ قرارات المركزي

-وصية البابا الأخيرة: تحويل سيارته إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة

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