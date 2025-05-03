أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الاثنين، استشهاد 45 مواطنا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
-الرئيس: نعمل على التوصل للوقف الفوري لإطلاق النار ووقف الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية
-إصابات جراء اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين في نابلس وأريحا
-رئيس الوزراء يبحث مستجدات تنفيذ مشروع تزويد المستشفيات الحكومية بأنظمة الطاقة الشمسية
-الاحتلال يغير مخططا للاستيلاء على أراض بالقرب من بلدة حوسان
-جدار العزل بين سنجل وترمسعيا.. أداة خنق وضم زاحف
-الأحمد يؤكد تشكيل لجنتين لتنفيذ قرارات دورة المجلس المركزي الأخيرة
"الأيام":
-إسرائيل تتوعد بضرب الحوثيين وإيران بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ
-45شهيداً في القطاع.. غارات مُكثّفة، والجوع يفتك بالأطفال
-الأمم المتحدة: لن نتعاون مع الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في غزة
-إصابات خلال التصدي لعمليات اقتحام والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهما
-الاحتلال يغيّر مخططاً للاستيلاء على أراض في حوسان
"القدس":
-الجوع يعض الأطفال ويفتك بالرضع
-عشرات الشهداء وتعذر إنقاذ أحياء من تحت الأنقاض
-تهجير أهالي حي الزهراء في جنين
-الأحمد: تشكيل لجنتين لتنفيذ قرارات المركزي
-وصية البابا الأخيرة: تحويل سيارته إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة