الأونروا: خدماتنا الطبية في غزة تعاني نقصا حادا في الموارد

القدس المحتلة/سما/

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن خدماتها الطبية في قطاع غزة تعاني "نقصا حادا" في الموارد، في ظل الحصار والإبادة التي ترتكبها إسرائيل على القطاع.

وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس، الليلة الماضية، إن "نحو ثلث الإمدادات الأساسية (الطبية) بالقطاع نفدت، ومن المتوقع أن ينفد الثلث الآخر في أقل من شهرين".

وأشارت إلى أنها لا تزال من أبرز الجهات الفاعلة في مجال الصحة بغزة.

وشددت على أن خدماتها الطبية تعاني نقصا حادا في الموارد مع استمرار الحصار والقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.