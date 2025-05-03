  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طهران: دعم اليمنيين لفلسطين قرار مستقل ونسبته لإيران ادعاء مضلل لصرف النظر عن جرائم إسرائيل

الإثنين 05 مايو 2025 05:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران: دعم اليمنيين لفلسطين قرار مستقل ونسبته لإيران ادعاء مضلل لصرف النظر عن جرائم إسرائيل



طهران/سما/

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا بشأن الاتهامات الموجّهة لإيران حول علاقتها مع اليمن معتبرة أن هذه التهم هي تكرار للادعاءات الباطلة" بقصد صرف الأنظار عن جرائم إسرائيل.

وجاء في بيان الخارجية: "هذه التهم هي تكرار للادعاءات الباطلة التي تنسب الخطوات الشجاعة للشعب اليمني في دفاعه عن نفسه ودعمه للشعب الفلسطيني إلى إيران، وهي  إهانة لشعبٍ صامد ومظلوم ".

وأضاف البيان: "الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال دعمها للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، هي من دخلت في حرب ضد الشعب اليمني، وترتكب جرائم حرب عبر استهداف البنية التحتية والأهداف المدنية في مختلف المدن اليمنية.. التحرك اليمني الداعم لفلسطين قرار مستقل، نابع من الشعور الإنساني والإسلامي العميق بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتحميل إيران مسؤولية هذا القرار هو ادعاء مضلّل".

وشدد البيان أن "الشعب الإيراني عازم على الدفاع الشامل عن أمنه ومصالحه الوطنية في مواجهة أي عدوان أو تهديد غير قانوني، ونحمّل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن التداعيات المترتبة على تهديداتهما الأخيرة ضد إيران".

ودعا زعيم حزب الوحدة الوطنية في إسرائيل بيني غانتس، إلى رد فعل عنيف يستهدف طهران ردا على سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب مطار بن غوريون في تل أبيب وسط البلاد.

وقال في منشور "هذه ليست اليمن، هذه إيران.. إيران هي من تطلق الصواريخ الباليستية على دولة إسرائيل، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها".

وأقر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب، وأفيد عن سقوط عدد من الإصابات فيما أصدرت الجبهة الداخلية تعليماتها للإسرائيليين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه جرى تعليق حركة القطارات مؤقتا في محطة مطار بن غوريون وعلى الخطوط المتجهة إلى القدس.

الأكثر قراءة اليوم

شخصيات وقيادات فلسطينية من قطاع غزة توجه رسالة هامة للرئيس السيسي ..

الجيش يعلن فشل اعتراضه ..الاعلام العبري : سقوط صاورخ أطلق من اليمن في قلب مطار بن غوريون

سوريا : ﻿ “كان عنّا رئيس نخاف منّو.. صار عنّا رئيس يخاف معنا”..

واشنطن بوست:"إسرائيل" ستسلّم مهمة توزيع المساعدات في غزة لمتعهدين أمريكيين

شاهد: أول ظهور لعملاء الموساد الذين نفذوا عملية "البيجر" في لبنان

تحذير لشركات الطيران من التوجه لمطار بن غوريون..الحوثيون: قادرون على ضرب العمق الإسرائيلي بلا خطوط حمراء

اسعار العملات في فلسطين

الأخبار الرئيسية

6817fe344c59b753ad4721bd

"أكسيوس": عملية إسرائيل الموسعة في غزة مرهونة بجولة ترامب في الشرق الأوسط

6817c4f642360471d76c6d46

وكالات الإغاثة العاملة في غزة ترفض خطة إسرائيلية لتقديم المساعدات

20250503081052reup-2025-05-03t080909z_848212904_rc25aeajddn1_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-1-730x438

19 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة.. ومخيمات القطاع تتعرض لقصف مدفعي عنيف

القوات المسلحة اليمنية تعلن فرض حصار جوي شامل على "إسرائيل"

20250504104650

رئيس الأركان الإسرائيلي يحذّر نتنياهو ووزراءه: اجتياح شامل لغزة لن يوصلنا بالضرورة للرهائن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية