  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مدير مجمع الشفاء الطبي: الأوضاع الطبية كارثية وانهيار كامل للمراكز الصحية في القطاع

الأحد 04 مايو 2025 11:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير مجمع الشفاء الطبي: الأوضاع الطبية كارثية وانهيار كامل للمراكز الصحية في القطاع



غزة/سما/

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية أن الأوضاع الطبية في القطاع الفلسطيني كارثية وأن انهيارا كاملا يلحق بالمراكز الصحية والطبية في القطاع.

وقال أبو سلمية إن هناك حالات وفاة يومية من المرضى في قطاع غزة بسبب النقص في المعدات الطبية والأدوية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق من اليوم أن "الاحتلال الاسرائيلي يمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة أنها تقع في مناطق حمراء".

وأشارت إلى أن "إعاقة وصول إمدادات الوقود للمستشفيات يهدد بتوقفها عن العمل وهي تعتمد على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة".

الأكثر قراءة اليوم

شخصيات وقيادات فلسطينية من قطاع غزة توجه رسالة هامة للرئيس السيسي ..

مؤسسة "هند رجب" تكشف هوية الضابط الإسرائيلي المسؤول عن قتل الطفلة الفلسطينية وعائلتها (صورة)

الجيش يعلن فشل اعتراضه ..الاعلام العبري : سقوط صاورخ أطلق من اليمن في قلب مطار بن غوريون

سوريا : ﻿ “كان عنّا رئيس نخاف منّو.. صار عنّا رئيس يخاف معنا”..

واشنطن بوست:"إسرائيل" ستسلّم مهمة توزيع المساعدات في غزة لمتعهدين أمريكيين

تحذير لشركات الطيران من التوجه لمطار بن غوريون..الحوثيون: قادرون على ضرب العمق الإسرائيلي بلا خطوط حمراء

شاهد: أول ظهور لعملاء الموساد الذين نفذوا عملية "البيجر" في لبنان

الأخبار الرئيسية

القوات المسلحة اليمنية تعلن فرض حصار جوي شامل على "إسرائيل"

20250504104650

رئيس الأركان الإسرائيلي يحذّر نتنياهو ووزراءه: اجتياح شامل لغزة لن يوصلنا بالضرورة للرهائن

photo_2025-05-04_20-37-43

نتنياهو "محبط" من سياسة ترمب تجاه الشرق الأوسط

استشهاد 15 مواطنًا وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال منزلًا في شارع النخيل بحيّ التفاح شرق مدينة غزة

68179afb423604418b10b719

ضباط وجنود احتياط إسرائيليون يرفضون بشكل كبير المشاركة بتوسيع الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية