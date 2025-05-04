مدير مجمع الشفاء الطبي: الأوضاع الطبية كارثية وانهيار كامل للمراكز الصحية في القطاع

غزة/سما/

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية أن الأوضاع الطبية في القطاع الفلسطيني كارثية وأن انهيارا كاملا يلحق بالمراكز الصحية والطبية في القطاع.

وقال أبو سلمية إن هناك حالات وفاة يومية من المرضى في قطاع غزة بسبب النقص في المعدات الطبية والأدوية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق من اليوم أن "الاحتلال الاسرائيلي يمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة أنها تقع في مناطق حمراء".

وأشارت إلى أن "إعاقة وصول إمدادات الوقود للمستشفيات يهدد بتوقفها عن العمل وهي تعتمد على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة".