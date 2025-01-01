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مصر والعراق يبحثان جهود استئناف وقف النار بغزة ودعم "الخطة العربية"

الأحد 04 مايو 2025 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر والعراق يبحثان جهود استئناف وقف النار بغزة ودعم "الخطة العربية"



القاهرة/سما/

بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الأحد، مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، جهود استئناف وقف إطلاق النار في غزة، وحشد الدعم للخطة العربية لإعادة إعمار القطاع، في ظل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة للشهر الـ19.

جاء ذلك خلال لقائهما في القاهرة، وفق بيان للخارجية المصرية.

وقال البيان إن الوزيرين استعرضا المستجدات الخاصة بالأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في غزة، والجهود الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار في القطاع.

ومطلع آذار/ مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، بدأ سريانه في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بوساطة مصرية قطرية، ودعم أميركي، والتزمت به حماس.

لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية في غزة في 18 آذار/ مارس الماضي.

وأضاف البيان أن عبد العاطي وحسين تناولا جهود حشد التأييد للخطة العربية لإعادة الإعمار في غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، والمؤتمر الدولي المزمع أن تستضيفه مصر للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في آذار/ مارس الماضي، وتهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها. ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول التطورات في سورية ولبنان، والوضع الإقليمي العربي، وفق البيان ذاته.

ووفق البيان، تناول الجانبان آخر المستجدات المتعلقة بالترتيبات الجارية لعقد القمة العربية المرتقبة، التي تستضيفها بغداد في 17 أيار/ مايو المقبل.

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