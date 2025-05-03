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نتنياهو عقب استهداف الحوثيين مطار بن غوريون: سنرد في الوقت والمكان "الذي نختاره"

الأحد 04 مايو 2025 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو عقب استهداف الحوثيين مطار بن غوريون: سنرد في الوقت والمكان "الذي نختاره"



القدس المحتلة/سما/

توعّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الحوثيين في اليمن، بالردّ، في الوقت والمكان الذي "تختاره" إسرائيل، وذلك عقب سقوط صاروخ أطلقوه، بالقرب من مطار بن غوريون، في وقت سابق، اليوم الأحد.

يأتي ذلك فيما قال نتنياهو في تصريحات جاءت في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية، وتطرق من خلاله إلى تهديد الحوثيين في اليمن، بوقت سابق اليوم: "هاجمنا الحوثيين في السابق وسنهاجمهم مستقبلا"، مضيفًا "هذه ليست ضربة واحدة وانتهى الأمر، ستكون هناك ضربات موجعة".

وفي بيان صدر عنه، مساء اليوم، قال نتنياهو، إن "الرئيس (الأميركيّ، دونالد) ترامب، على حق تمامًا! هجمات الحوثيين تأتي من إيران".

وأضاف أن "إسرائيل ستردّ على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسيّ"، مشيرا إلى أن ذلك سيتمّ "في الوقت والمكان الذي نختاره، ضد الإرهابيين الإيرانيين"، على حدّ وصفه.


وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد سقوط صاروخ الحوثيين قرب قاعة المسافرين الرئيسية في المطار (ترمينال 3)، إن "من يستهدفنا سنستهدفه أضعافا".

وفشلت منظومتا دفاع جوي إسرائيلية، هي "حيتس" و"ثاد" في اعتراض الصاروخ الحوثي، وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي، الذي أعلن عن فتح تحقيق في هذا الإخفاق.

وفي أعقاب سقوط الصاروخ، تم وقف هبوط وإقلاع الطائرات في مطار بن غوريون، كما توقفت حركة القطارات في منطقة المطار. وحلقت الطائرات التي تعين أن تهبط في أجواء إسرائيل لفترة إلى حين السماح بهبوطها واستئناف حركة المطار، باستثناء طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية التي عادت إلى الهند.


وأعلنت شركات طيران أجنبية عن إلغاء رحلاتها المقررة اليوم إلى إسرائيل أو الإقلاع منها.

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