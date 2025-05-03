سموتريتش يكشف "خطة سليماني" للهجوم على تل أبيب

سلطت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، الضوء على تصريحات وزير المالية بحكومة الاحتلال سموتريتش، والتي كشف خلالها عن خطة قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، للهجوم على تل أبيب.

ونقلت الصحيفة عن سموتريتش بقوله خلال حوار بمدرسة "بيت إيل" الدينية، أن "خطة سليماني للاحتلال التقليدي لإسرائيل لم تشمل قوات الكوماندوز التابعة لحزب الله فحسب، بل شملت أيضا 35 ألف مقاتل من المليشيات الشيعية، كان من المفترض أن يتدفقوا إلى إسرائيل من سوريا عبر الأردن".

وقال سموتريتش إنّ "قوات النخبة والرضوان التابعين لحزب الله اللبناني كانوا سيلتقون في تل أبيب، وفق خطة سليماني لغزو إسرائيل".

وبشأن الحرب في قطاع غزة، شدد الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال على ضرورة "إدارة الجهد المدني في القطاع بطريقة لا تقع في أيدي حماس"، مضيفا أنه "يجب أن يكون ذلك العنصر الأكثر أهمية لهزيمة حماس والانتصار في الحرب".

وتابع قائلا: "ليس لدي أي شكوى ضد رئيس الأركان، ولكن انتقادي موجه إلى رئيس الوزراء الذي لا يفرض تطبيق سياسة المستوى السياسي على الجيش الإسرائيلي"، معتبرا أن "رئيس الحكومة هو المسؤول في نهاية المطاف".

ودعا إلى البدء في حملة عسكرية لهزيمة "حماس"، واحتلال قطاع غزة وإنشاء حكومة عسكرية مؤقتة، حتى يتم العثور على حكومة بديلة، إلى جانب إعادة الأسرى الإسرائيليين وإطلاق خطة ترامب بشأن التهجير.

وختم قائلا: "إذا لم تتم هذه المسائل فلن يكون لهذه الحكومة الحق في الوجود".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بعزم جيش الاحتلال الإسرائيلي إرسال أوامر استدعاء إلى الآلاف من قوات الاحتياط، وذلك على وقع تقارير بشأن قرار الاحتلال توسيع العدوان على قطاع غزة.

والجمعة، نقلت الصحيفة العبرية عن مصادر رسمية أن نتنياهو قرر توسيع الإبادة في قطاع غزة، بما يشمل تجنيد آلاف العسكريين من قوات الاحتياط.

وأوضحت أن القرار اتخذ بعد مباحثات أمنية شارك فيها رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير ووزير الحرب يسرائيل كاتس، لافتة إلى أنه من المقرر عرضه على المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" الأحد للتصديق عليه.