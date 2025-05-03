هل يلقى الشرع نفس مصير حسن نصر الله.. مقال فرنسي خطير يجيب!

دمشق/سما/

نشرت صحيفة "لكسبرس" الفرنسية مقالا سلطت فيه الضوء على تصاعد التوترات في سوريا، محذرة الرئيس أحمد الشرع من "مصير مشابه لحسن نصر الله إذا استمر في تجاوز الخطوط الحمراء لإسرائيل".



وجاء المقال في صحيفة "لكسبرس" بعنوان "العنف في سوريا: إذا تجاوز أحمد الشرع الخطوط الحمراء لإسرائيل، فقد يتم تصفيته".



وينقل المقال تحليلا لفابريس بالانش، الخبير في شؤون المنطقة، حيث يشير إلى "تصاعد التوترات في سوريا بعد هجمات إسرائيلية بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق، ردا على اتهامات باستهداف الأقلية الدرزية".

وحذر الخبير فابريس بالانش في مقاله بالصحيفة، من أن "الرئيس أحمد الشرع، قد يواجه مصيرا مشابها للأمين العام لحزب الله الراحل حسن نصرالله إذا استمر في تجاوز الخطوط الحمراء لإسرائيل، خاصة في ظل سعيه لفرض جمهورية إسلامية مركزية".

وأضاف أن "إسرائيل، بحسب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أكدت أنها لن تسمح بتهديد الدروز أو بتحركات قوات سورية جنوب دمشق".

كما أشارت الصحيفة أيضا إلى أن "هذه التوترات تعكس عدم الاستقرار المستمر في سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد، مع استمرار الصراعات الطائفية والتحديات أمام مشروع الشرع السياسي".

هذا ونشرت وكالة الأنباء السورية يوم أمس تقريرا عما تريد إسرائيل عمله في سوريا بعد غاراتها العنيفة الأخيرة، موضحة أن التصعيد الإسرائيلي في سوريا يعيد إلى الأذهان خطة "أوديد إينون" التي نشرت عام 1982 في المجلة العبرية كيفونيم بشكل جلي المخطط الإسرائيلي لتفكيك الشرق الأوسط إلى دويلات متنافرة.

يذكر أن الطيران الإسرائيلي قد شن في وقت سابق، غارات جوية عنيفة على مواقع سورية مختلفة مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وسط تحليق مكثف ومستمر في أجواء حماة ودرعا ودمشق والساحل السوري.

وأدانت عدة دول الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة مناطق في سوريا، مؤكدة أن الاعتداء يمثل انتهاكا جديدا للسيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها.