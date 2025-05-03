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الصاروخ اليمني على مطار بن غوريون يؤخر زيارة رئيس قبرص.. وصحيفة عبرية: يشكّل خطراً على الإسرائيليين

الأحد 04 مايو 2025 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصاروخ اليمني على مطار بن غوريون يؤخر زيارة رئيس قبرص.. وصحيفة عبرية: يشكّل خطراً على الإسرائيليين



القدس المحتلة/سما/

 وصل رئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، الأحد، إلى إسرائيل، بعد تأخر رحلته إثر إغلاق مطار بن غوريون في تل أبيب، جراء سقوط صاروخ من اليمن، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وصباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ قال إنه أُطلق من اليمن في مطار بن غوريون بعد فشل اعتراضه، ما خلّف عدداً من الإصابات.

وقال موقع “والا”: “هبطت طائرة رئيس قبرص في إسرائيل بعد إطلاق الصاروخ نحو مطار بن غوريون”.

من جهتها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “تأخر إقلاع طائرة خريستودوليدس إلى إسرائيل بسبب إغلاق مطار بن غوريون، عقب سقوط الصاروخ من اليمن”.

وأفادت هيئة البث الرسمية بتعليق حركة القطارات “مؤقتاً” في محطة مطار بن غوريون وفي الخطوط المتجهة إلى القدس وموديعين، بعد سقوط الصاروخ.

وبخصوص الزيارة، أوضحت هيئة البث الرسمية أنه من المقرر أن تستغرق زيارة خريستودوليدس عدة ساعات، دون مزيد من التفاصيل بشأن جدول الزيارة.

وقبل وصول خريستودوليدس، أعلنت عائلة رجل الأعمال الإسرائيلي شمعون أيكوت، البالغ (75 عاماً)، والذي يقبع في سجون قبرص الرومية منذ ما يقرب من عام بتهمة الاتجار غير المشروع بالأراضي، عن عزمها التظاهر تضامناً مع أيكوت.

وقالت “يديعوت أحرونوت” إن عائلة أيكوت ستنظم عدة مظاهرات تحت عنوان “رئيس قبرص يشكل خطراً على الإسرائيليين: لا تُكرِموا ضيفاً يحتقر المواطنين الأبرياء”، وتخطط لمرافقته “إلى كل نقطة” يزورها في إسرائيل.

وأضافت أنه قبل ذلك “قدمت العائلة التماساً رسمياً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، دون تفاصيل أكثر.

وعقب سقوط الصاروخ، أعلنت “نجمة داود الحمراء” (الإسعاف الإسرائيلي)، في بيان، “إصابة عدة أشخاص بجروح طفيفة جراء سقوط صاروخ في مطار بن غوريون بالقرب من مبنى الركاب رقم 3”.

وأوضحت، في بيان لاحق، أن “3 أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة وطفيفة جراء سقوط الصاروخ الذي خلف انفجاراً هائلاً”.

وفرّ ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، عقب دوي صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى (غوش دان) والقدس ومستوطنات بالضفة الغربية، وفق صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة إن “دخاناً كثيفاً شوهد يتصاعد من منطقة مطار بن غوريون عقب سقوط الصاروخ”.

ونقلت عن مصدر أمني لم تسمه قوله: “هذا أول صاروخ نفشل في اعتراضه منذ استئناف القتال بقطاع غزة”.

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، في وقت سابق الأحد، استهداف مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي، “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورفضاً للإبادة الإسرائيلية في غزة”.

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