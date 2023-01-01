"واللا" العبري يكشف حقيقة دور تركيا بإلغاء زيارة نتنياهو إلى أذربيجان

القدس المحتلة/سما/

قال موقع "واللا" العبري، إن السبب وراء إلغاء زيارة نتنياهو إلى أذربيجان هو رفض تركيا عبور طائرته عبر أجوائها، وذلك على عكس الادعاء بأن التأجيل جاء بسبب التطورات الأخيرة بالمنطقة.

يأتي ذلك، بينما زعم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه تقرر تأجيل الزيارة المقررة خلال الأيام المقبلة إلى أذربيجان بسبب التطورات الأخيرة في غزة وسوريا.

وكان من المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الفترة من 7 إلى 11 مايو، للقاء الرئيس الأذري إلهام علييف.

ونفت الخارجية التركية، صحة الادعاءات بشأن السماح لطائرة نتنياهو باستخدام المجال الجوي التركي.

وفي 11 إبريل الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تركيا رفضت السماح لطائرة تابعة لسلاح الجو تقل وفدا مفاوضا بالمرور عبر أجوائها إلى أذربيجان‏.

وأوضحت أن الأتراك رفضوا السماح لطائرة أقلت الوفد الإسرائيلي، بالمرور عبر الأجواء التركية فاضطرت إلى تغيير مسارها عبر البحر الأسود‏.

‏ونقل الموقع عن مصدر عبري، قوله إن الأتراك غير راغبين في السماح لطائرات سلاح الجو بالمرور عبر أراضيهم بسبب ارتباط ذلك بالحرب في غزة.