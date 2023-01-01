فيديو: الصاروخ اليمني يتسبب بحفرة عميقة قرب مطار بن غوريون

صنعاء/سما/

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، بأن الصاروخ الذي أطلق من اليمن، وسقط قرب مطار بن غوريون في تل أبيب، تسبب بحفرة عميقة جدا يقدر قطرها بـ25 مترا.



وأقر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب، وأفيد عن سقوط عدد من الإصابات فيما أصدرت الجبهة الداخلية تعليماتها للإسرائيليين.

وأعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثية، الأحد، أن الجماعة نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ بالستي وحققت هدفها بنجاح.

وزار قائد الشرطة الإسرائيلية مكان سقوط الصاروخ، لتقييم الأوضاع.

كذلك، زارت وزيرة النقل والسلامة على الطرق، عضو المجلس السياسي والأمني، العميد احتياط ميري ريجيف، مكان سقوط الصاروخ لتقييم الوضع.



وزيرة الطرقات الإسرائيلية

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في غضون ذلك، أفاد موقع "واللا"، بإلغاء اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي حول توسيع العملية البرية في غزة بعد قصف مطار بن غوريون.

كما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، الحوثيين عقب سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب مطار بن غوريون، قائلا "من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف".

بدوره، قال زعيم حزب الديمقراطيين في المعارضة يائير غولان، إنه "مرة جديدة يهرع مليونا إسرائيلي إلى الملاجىء، يجب إنهاء الحرب وإعادة الأسرى".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الرأس الحربي للصاروخ اليمني كان كبيرا للغاية مما تسبب في موجة انفجارات هائلة، وأن الصاروخ تجاوز أربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب مطار بن غوريون.

ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر عسكري قوله إن منظومتي ثاد الأمريكية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني وفشلتا.