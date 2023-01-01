السجن لشابين من رهط وآخر من الضفة على خلفية اتهامهم بـ"التخطيط لاغتيال بن غفير"

القدس المحتلة/سما/

فرضت المحكمة المركزية في بئر السبع، حديثا، أحكاما تقضي بالسجن 5 سنوات وسنة مع وقف التنفيذ على سعود أبو لبن من رهط بالإضافة لـ3 آلاف شيكل غرامة، و55 شهرا وسنة مع وقف التنفيذ على وسام سويطي من رهط بالإضافة لـ3 آلاف شيكل غرامة، وثلاث سنوات ونصف على محمد صبحة من الضفة الغربية، على خلفية اتهامهم بـ"التخطيط مع آخرين لاغتيال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير".

وجاءت هذه الأحكام بعد تسوية بين محامي الدفاع والنيابة العامة، أفضت إلى تغيير التهم الموجهة لكل من سعود أبو لبن ووسام سويطي.

وانتقد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قرار المحكمة قائلا إن "الأحكام خفيفة بشكل مقلق"، وأضاف أنها تشكّل "استباحة لدماء منتخبي الجمهور" وأشار بن غفير إلى أنه سيطالب بـ"مراجعة قانونية لإمكانية استئناف الحكم أو تعديل المعايير العقابية في مثل هذه القضايا".

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن سعود أبو لبن، مطلق بدران، لـ"عرب 48" إن "تهما خطيرة جدا كانت موجهة لموكلي أبو لبن يقضي القانون بحال ثبوتها بحكم السجن مدى الحياة! وهي تهمة 'التآمر مع عدو'، لكن بعد التفاهم والاتفاق مع النيابة العامة وتوضيح أن نتائج التحقيقات والشهادات لا تدعم التهمة، تم إزالتها ووضع تهمة 'إظهار نية الخيانة'، بالإضافة لإزالة تهمة 'حيازة الأسلحة' من لائحة الاتهام لعدم وجود أي أسلحة".

وتابع بدران أنه "في بداية الأمر لم نتوقع أن تكون نهاية القضية بهذا الحكم، خصوصا وأننا في فترة حرب تغيّرت فيها الكثير من الأمور، لكن بعد دراسة الملف بشكل كلّي، تم إيجاد عدة ثغرات أدت للتوصل للاتفاق مع النيابة".

وعن المتهم سعود أبو اللبن، قال بدران إن "سعود هو شاب يبلغ من العمر 25 عاما، أعزب، وهو طالب جامعي في تخصص التمريض، خلوق وهادئ جدا، وليس لديه أي أسبقيات جنائية أو أمنية".

ووجّهت النيابة العامة لمحمد صبحة من الضفة الغربية تهم "التآمر لتنفيذ جريمة قتل تشكل عملاً إرهابيا"، إلى جانب تهمة "التسلل غير القانوني إلى إسرائيل"، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، وسنة سجن مع وقف التنفيذ بخصوص التهم الأمنية، وأربعة أشهر مع وقف التنفيذ بخصوص تهمة "التسلل غير القانوني"، إلى جانب غرامة بقيمة 2,500 شيكل.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن "المجموعة كانت تتابع تحركات الوزير بن غفير وتخطط لتنفيذ الهجوم باستخدام قذيفة مضادة للدروع ووسائل أخرى"، فيما تستمر محاكمة سبعة متهمين آخرين في ذات القضية.