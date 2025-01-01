أردوغان: العالم أكبر من إسرائيل ويجب إخماد كرة اللهب قبل إشعال النار في أرجاء المعمورة وعلينا بناء سوريا الجديدة

انقرة/سما/

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعرض سفينة تابعة لـ”تحالف الحرية” لاعتداء قبالة سواحل مالطا، بينما كانت في طريقها لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلا: “هذا الهجوم عبارة عن قرصنة”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للرئيس أردوغان خلال رحلة عودته على متن الطائرة من جمهورية شمال قبرص التركية عقب مشاركته السبت في فعاليات مهرجان الطيران والفضاء “تكنوفيست”.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة انتهاء دوامة الصمت العالمي إزاء المجازر والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

– “العالم أكبر من إسرائيل”

وأكد الرئيس أردوغان أن العالم أكبر من إسرائيل ويتوجب عليه إخماد كرة اللهب هذه التي تحاول إشعال النار في أرجاء المعمورة.

وعن تعرض السفينة “وجدان” الجمعة الماضي لهجوم قبالة مالطا، قال أردوغان: “تنفيذ هذا الهجوم هو بمثابة لصوصية وقرصنة”.

وكانت سفينة المساعدات التابعة لتحالف أسطول الحرية، التي تم إنشاؤها بمشاركة مبادرات وحملات دولية من مختلف أنحاء العالم لوقف الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة، الجمعة.

وأدى الهجوم إلى ثقب في هيكل السفينة واندلاع حريق في مقدمتها، بحسب ما أفادت به مصادر التحالف.

فيما ذكرت صحيفة “تايمز أوف مالطا”، الجمعة، أن طائرة نقل عسكرية إسرائيلية حلّقت في محيط جزيرة مالطا لمدة 3 ساعات، قبيل الهجوم بطائرة مسيّرة على سفينة لتحالف أسطول الحرية، كانت تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

– سوريا

وفي الشأن السوري، شدد الرئيس أردوغان على ضرورة بذل الجميع الجهود لبناء سوريا الجديدة القائمة على وحدتها وسلامة أراضيها.

وأوضح أن الاستفزازات الإسرائيلية (في سوريا) لا تَعد إلا بمزيد من الدماء والدموع والموت.

وقال إن إسرائيل منزعجة للغاية من قوة تركيا في المنطقة، ومن المكاسب التي حققتها.

وأضاف أن بلاده تتابع عن كثب الخطوات التي يمكن أن تتخذها (إسرائيل) أو تخطط لاتخاذها بشأن تركيا.