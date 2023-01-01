شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خان يونس فجر اليوم

غزة / سما/

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، منذ فجر اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاء متفرقة في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد مواطن وزوجته وطفليهما من عائلة الأسير المحرر منير قنن، جراء استهداف شقتهم السكنية قرب محطة العطار بمواصي خان يونس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواطنا استشهد جراء قصف الاحتلال خيمة لعائلة الأسير المحرر باسم النجار، جنوب عبسان الكبيرة.

وأشارت إلى استشهاد مواطنة جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

ويواصل الاحتلال إطلاق الرصاص الكثيف في مواصي خان يونس ورفح.

فيما أصيب 6 مواطنين بجروح، بينها اصابتان خطيرتان، جراء قصف خيمة غرب بلدة القرارة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,495 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.