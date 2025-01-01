رام الله / سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52,495 شهيدا و118,366 جريحا.

كما أبرزت: عشرات المنازل في مخيمي طولكرم ونور شمس مهددة بالهدم، وتوسيع عمليات التجريف والتدمير داخل مخيم جنين، ووفاة طفلة في غزة بسبب المجاعة وولادة أخرى "بلا دماغ" مع تزايد ظاهرة "تشوه الأجنة".

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "القدس":

- 39 شهيدا معظمهم أطفال بمجازر مروعة

- قصف منازل وخيام والمسيرات تلاحق تجمعات الجائعين أمام التكايا وآبار المياه

- غزة على حافة موت جماعي

- جنان.. ماتت جوعا مع 57 من الأطفال والشيوخ

- عشرات المنازل في مخيمي طولكرم ونور شمس مهددة بالهدم.. توسيع عمليات التجريف والتدمير داخل مخيم جنين

* "الحياة الجديدة":

- ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 52,495 شهيدا و118,366 جريحا

- اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعا برئاسة الرئيس وتنتخب الأحمد أمينا للسر بالإجماع

- الاحتلال يشق طرقا استعمارية تربط البؤر والمزارع الرعوية تنفيذا لمشروع الضم.. ومستعمروه يكثفون من اعتداءاتهم

- في اليوم العالمي لحرية الصحافة: الكاميرا تستهدف والحقيقة تدفن تحت الركام في فلسطين

- وفاة طفلة في غزة بسبب المجاعة وولادة أخرى "بلا دماغ" مع تزايد ظاهرة "تشوه الأجنة"

- الأمن اللبناني يبلغ حماس رسميا بتحذير الدولة.. وممثلها في لبنان يتعهد بالالتزام

* "الأيام":

- 50 شهيدا.. غارات مكثفة شمال وجنوب القطاع ومواجهات مسلحة ضارية في رفح

- إسرائيل تستدعي الآلاف من جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع العمليات في قطاع غزة

- مقتل جنديين إسرائيليين واصابة 4 بانفجار لغم في رفح

- غزة: ولادة طفلة "من دون دماغ" ووفاة أخرى بسبب المجاعة والجفاف

- الرئيس يترأس اجتماعا للجنة التنفيذية وانتخاب عزام الأحمد أمينا للسر

- إصابات خلال عمليات دهم واقتحام والمستعمرون يشنون اعتداءات جديدة