48 يوما على عودة الحرب : شهداء بالعشرات والمجاعة تضرب قطاع غزة

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٨ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية ارتقى منذ فجر الجمعة ٣٩ شهيد وعشرات المصابين.

وتزداد حالة الجوع في قطاع غزة بعد تأكيدات المنظمات الدولية نفاذ مخزون الطعام لديها.

وأكدت اليونيسيف ان أكثر من الف سيدة حامل بقطاع غزة يحتجن إلى علاج فوري من سوء التغذية.

جنوب قطاع غزة

وواصل طيران الاحتلال غاراته المكثفة على خان يونس التي استشهد فيها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ٢٣ شهيد.

وفجر اليوم ارتقى اربعة شهداء في القصف الإسرائيلي على شقة لعائلة قنن في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة والشهداء هم رب الأسرة منير عمر قنن (٤٢عام)، زوجته خديجة إبراهيم قنن/علوان (٣٥ عامًا) وطفليهما كرم خمس سنوات وكريم عامين فقط.

واستشهد الشاب إبراهيم باسم النجار وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة واد صابر جنوبي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهدت المواطنة نسرين العبد قاسم وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي على منزل عائلة الصحفي رامي أبو شمالة في حي الأمل بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

مدينة غزة والشمال

وفجر اليوم اصيب اثنين من المواطنين في القصف الإسرائيلي على بركس في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وكان ثلاثة مواطنين ارتقوا بقصف طائرات الاحتلال للطابق الرابع لعمارة الغرابلي نهاية شارع عمر المختار بالبلدة القديمة بغزة.

واستشهد عصر السبت صياد وإصابة آخرين برصاص البحرية الإسرائيلية في بحر مدينة غزة.

وتمكن مسعفون من انتشال إصابتين إثر استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب برج السلطان في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وسط قطاع غزة

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة الدعوة شرق مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

واستشهدت مواطنة واصيب خمسة اخرون بقصف الاحتلال خيمة نازحين بمنطقة البركة في دير البلح، وسط قطاع غزة.

واعلنت الصحة بغزة انه وصل مشافي القطاع ٧٧ شهيدا ( منهم ٧ شهيد انتشال)، و ٢٧٥ إصابة خلال ٤٨ ساعة الماضية

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٢٤٩٥ شهيدا و ١١٨٣٦٦ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م .

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٢٣٩٦ شهيد، ٦٣٢٥ اصابة).