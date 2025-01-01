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مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين في كمين مُحكم نفذته المقاومة بقوة إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة

الأحد 04 مايو 2025 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين في كمين مُحكم نفذته المقاومة بقوة إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة



القدس المحتلة / سما/

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي ،اليوم الأحد، عن مقتل ضابط ،وجندي من قواته خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل ضابط وجندي من وحدة النخبة التابعة لسلاح الهندسة خلال معارك جنوب قطاع غزة.

كما وأصيب جندي من الوحدة في سلاح الهندسة بجروح خطيرة.

كما وأعلن جيش الاحتلال عن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة، أمس، حادث أخر شمال قطاع غزة.

وذكرت القناة ١٢ الإسرائيلية أن الحدث وقع خلال عملية عسكرية في رفح، عندما كان الجنود يمشّطون فتحة نفق داخل مبنى، ووقع انفجار أدى إلى إصابة جنديين بجراح قاتلة، وبالإضافة إلى القتيلين، أُصيب جنديان آخران أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أمس مقتل اثنين من وحدة الهندسة "يهلوم" في حادث تفجير نفق في رفح، كما تم نقل عدد من الجرحى من الهجوم إلى المستشفيات.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن 6 ضباط وجنود من الجيش الإسرائيلي قتلوا منذ استئناف الحرب في قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي.

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