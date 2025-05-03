إيهود باراك يقارن بين قتال الجيش الإسرائيلي لحماس وقتاله لجيشين عربيين.. لمن تميل الكفة؟

القدس المحتلة/سما/

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك اليوم السبت، للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس" حتى لو كان ذلك على حساب إنهاء الحرب في قطاع غزة.



وقال: "يجب الذهاب إلى صفقة فورا حتى إن كان الثمن إنهاء الحرب، كل يوم يمر يستنزف الجيش والدولة.. نتنياهو أعلن الحرب على إسرائيل ويدعو إلى العصيان المدني".



وردا على ذلك، هاجم باراك حزب الليكود قائلا: "لن نقبل وعظا أخلاقيا من شخص منشغل بتمزيق النسيج المجتمعي الإسرائيلي والذي التقى أكثر من 30 مرة بصديقه المتحرش الجنسي بالأطفال جيفري إبستين، حتى بعد إدانته بالتحريض على دعارة القواصر".

وقال: "حماس تستطيع أن تخوض قتالاً ضد الجيش لخمسين عاماً قادمة، ولو كانت تقاتل جيشاً مصرياً أو عربياً لهزمته في الثلاث شهور الأولى".

هذا وتظاهر الآلاف من الإسرائيليين في مدينة تل أبيب مساء اليوم السبت، في أعقاب قرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوسيع العمليات البرية والحرب على قطاع غزة.

ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى رفع "العلم الأحمر والتحذير من القرار الخطير الذي يجري اتخاذه هذه الأيام"، مشددة على أن "إسرائيل في طريقها للغرق في وحل غزة".

وامتدت الاحتجاجات أيضا إلى بلدات إسرائيلية والعديد من المفارق الرئيسية، للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة، بأن الجيش قدم للمستوى السياسي خطة لزيادة الضغط العسكري، والتي تتضمن السيطرة على مناطق مشابهة لما حدث في رفح وعزل مناطق أخرى في غزة وبقاء الجيش في تلك المواقع واحتلالها فعليا للضغط على "حماس" في المفاوضات.

وأوضحت نقلا عن مصادر لم تسمها، قولها إن موعد البدء في توسيع العمليات البرية يتوقف على تجدد الضغوط من قبل الوسطاء على حماس لصياغة رد على مقترح يتيح إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين من غزة مقابل وقف إطلاق النار لعدة شهور.

وأشارت القناة 12 إلى أن إسرائيل ستنتظر حتى زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المقررة لمنطقة الخليج في منتصف الشهر الجاري، لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من تحريك صفقة تبادل أسرى، وفي حال الفشل فإن الجيش سيكثف عملياته في غزة.