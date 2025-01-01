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"اللواء" اللبنانية: السلطات السورية تفرج عن أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة - سما الإخبارية

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"اللواء" اللبنانية: السلطات السورية تفرج عن أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة

السبت 03 مايو 2025 11:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اللواء" اللبنانية: السلطات السورية تفرج عن أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة



بيروت/سما/

قالت صحيفة "اللواء" اللبنانية مساء السبت، إن السلطات السورية أفرجت عن طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

 

وذكرت الصحيفة أن السلطات السورية اعتقلت طلال ناجي صباح السبت.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كان مقربا من نظام الأسد وقاتل إلى جانبه في سنوات الحرب الأولى.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولان في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، أن السلطات السورية أوقفت طلال ناجي في دمشق.

ولم يصدر عن السلطات السورية تعليق فوري بشأن ما أورده المسؤولون في المنظمة الفلسطينية التي لم تصدر أي بيان رسمي عن الحادثة.

وجاء الإفراج عن ناجي بعد أن تواصلت قيادة الجبهة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والقيادي في حركة حماس خالد مشعل للتوسط لدى دمشق.

كما يأتي توقيف ناجي بعد أقل من 3 أسابيع من إعلان "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أن السلطات السورية اعتقلت اثنين من قادتها في دمشق من دون توضيح الاتهامات.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) فصيل فلسطيني قومي يساري، انشق عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، واتخذ من العاصمة السورية دمشق مقرا لقيادته.

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