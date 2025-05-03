وجهاء غزة: القطاع يعيش مجاعة كاملة ونطالب العالم بوقف الإبادة (فيديو)

غزة/سما/

وجه وجهاء وعشائر فلسطينية بغزة، السبت، “نداء عاجلا” إلى العالم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع المحاصر.

وأكدوا في بيان أن القطاع يعيش “حالة مجاعة كاملة” جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل وإغلاق المعابر أمام دخول المساعدات والبضائع منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وفي وقت سابق السبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع عدد الوفيات بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 57 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، محذرا من تزايد العدد جراء إغلاق تل أبيب للمعابر ومنعها دخول المساعدات الإغاثية منذ شهرين.

وقال الوجهاء والعشائر: “نوجه نداء عاجلا إلى العالم، بأن قطاع غزة يعيش مجاعة حقيقية، إذ يستخدم الاحتلال الإسرائيلي التجويع كسلاح ضد المدنيين”.

وأضاف البيان: “سكان غزة لا يجدون ماء صالحا للشرب، ولا طعاما، ولا مساعدات، آلاف العائلات تعيش أوضاعا إنسانية كارثية وغير مسبوقة”.

وتابع: “نحن نموت جوعا، الأطفال والمرضى مهددون بالموت كل يوم، في ظل استخدام الاحتلال للحصار كسلاح مدمر ضد أهل القطاع، وسط صمت دولي مخز”.

وطالب الوجهاء والعشائر في غزة “بفتح المعابر فورا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية”.

ودعوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى التدخل “العاجل” لفتح معبر رفح وإنقاذ الأرواح، مؤكدين أن استمرار إغلاق المعابر “يعمّق الكارثة” الإنسانية بغزة.

أيضا دعوا الرئيس الأمريكي إلى “تصحيح خطيئة واشنطن واستعادة إنسانيتها”، عبر الضغط لوقف الإبادة الإسرائيلية في غزة، كما ناشدوا أحرار العالم “التحرك العاجل والضغط من أجل فتح المعابر”.

ومطلع مارس 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الإبادة في 18 من الشهر نفسه.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

ويعتمد فلسطينيو غزة بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل إبادة ممنهجة بقطاع غزة خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.