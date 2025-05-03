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"بسبب التطورات الجارية في غزة وسوريا".. نتنياهو يؤجل زيارته إلى أذربيجان

السبت 03 مايو 2025 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بسبب التطورات الجارية في غزة وسوريا".. نتنياهو يؤجل زيارته إلى أذربيجان



القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم السبت، أن الأخير أرجأ زيارته المقررة إلى أذربيجان، على خلفية التطورات في قطاع غزة وسوريا.


وقال المكتب في بيان: "في ضوء التطورات في قطاع غزة وسوريا، وبسبب جدول أعمال سياسي وأمني مزدحم، قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيل زيارته إلى أذربيجان إلى موعد آخر".


وأضاف البيان: "توجه رئيس الوزراء بالشكر للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على دعوته، وأشاد بالعلاقات الدافئة بين البلدين".

كان من المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الفترة من 7 إلى 11 مايو الجاري، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق.

وفي أبريل الماضي، أشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى مفاوضات تجري لترتيب زيارة نتنياهو إلى باكو، التي تلعب دور الوسيط بين إسرائيل وتركيا في ظل التوترات القائمة في سوريا.

 كما كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن محادثات بين بلاده وإسرائيل والولايات المتحدة حول حماية الأجواء السورية ومنع التصعيد، حيث قال خلال مؤتمر صحفي في ختام "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" إن هناك حاجة لتحديد قواعد واضحة للأجواء السورية، بما يمنع أي صراع بين الأطراف المعنية، سواء كانت إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق السبت، أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لن تفتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

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