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بيدرسن: ندعو إسرائيل إلى وقف هجماتها على سوريا فورا وعدم تعريض المدنيين للخطر

السبت 03 مايو 2025 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيدرسن: ندعو إسرائيل إلى وقف هجماتها على سوريا فورا وعدم تعريض المدنيين للخطر



دمشق/سما/

دان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، انتهاكات إسرائيل المستمرة على الأراضي السورية، داعيا تل أبيب إلى احترام القانون الدولي.


وقال المبعوث الأممي في بيان اليوم السبت: "ندين بشدة انتهاكات إسرائيل المتصاعدة  لسيادة سوريا بما في ذلك الغارات الجوية على دمشق ومدن أخرى".

ودعا إسرائيل إلى "وقف هجماتها على سوريا فورا وإلى عدم تعريض المدنيين السوريين للخطر، وإلى احترام القانون الدولي وسيادة سوريا ووحدتها وسلامتة أراضيها واستقلالها".

وفجر اليوم السبت، شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مواقع سورية مختلفة مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى، وسط تحليق مكثف ومستمر في أجواء حماة ودرعا ودمشق والساحل السوري.

كما هاجم الجيش الإسرائيلي يوم الخميس الماضي منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك تعليقا على الهجوم على القصر الرئاسي إن "هذه رسالة واضحة للنظام السوري. ولن نسمح لقواته بالتوجه جنوب دمشق وبأن تشكل أي خطر على الطائفة الدرزية".

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