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بوتين يعترف بوجود "رغبة بتوجيه ضربة" لكنه يقاومها

السبت 03 مايو 2025 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يعترف بوجود "رغبة بتوجيه ضربة" لكنه يقاومها



موسكو/سما/

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديث للصحفي بافيل زاروبين، إنه على الرغم من برودة أعصابه الظاهرية، إلا أنه يشعر دائما برغبة في رد الصاع صاعين وتوجيه الضربة.


جاء ذلك، في مقطع من الفيلم الوثائقي "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما" الذي نشره الصحفي زاروبين على قناته في تيلغرام.

وأضاف الرئيس بوتين، مازحا خلال رده على سؤال زاروبين حول ما إذا شعر يوما ما برغبة في توجيه ضربة لأحد ما: "دائما أشعر بذلك، ولكنني أقاوم هذه الرغبة".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد ذكر أن الفيلم الوثائقي سيعرض في الرابع من مايو في الساعة التاسعة مساء بتوقيت موسكو على قناة "روسيا-1" التلفزيونية.

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