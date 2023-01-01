19 شهيدا في قصف الاحتلال منازل المواطنين في خان يونس

غزة / سما/

استشهد 19 مواطنا وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال منازل المواطنين وخيام النازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة البيرم في مخيم خان يونس ما أدى لاستشهاد 11 مواطنا عرف منهم: أيمن أحمد البيرم (57 عاما)، وعبير أيمن البيرم (23 عاما)، والطفل محمد أيمن البيرم (11 عاما)، والرضيعة الما ياسر خالد عوض (عام واحد)، وأنعام محم البيرم (44 عاما)، وهبة زيدان عساف (19 عاما)، والرضيع سيف عبد الرحمن السنوار (عام واحد)، والرضيع يحيى عبد الرحمن السنوار (شهر واحد).

وأضاف أن شهيدا وصل إلى مجمع ناصر الطبي من استهداف خيمه في شارع المجمع وهو باسم القدرة، وإصابة زوجته ونجليه.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المحطة بمدينة خان يونس، إضافة إلى استشهاد الطفل حسن عبد طومان (4 شهور) جراء قصف استهدف خيمة للنازحين في منطقة أصداء شمالا.

واستهدفت طائرة مسيرة للاحتلال منزلا لعائلة أبو هجرس بمدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد المواطنة نادين أبو لحية (هجرس)، وهي حامل، كما أُصيب آخر.

وارتفع عدد الشهداء في استهداف منزل عائلة زعرب في منطقة البطن السمين، إلى 4 شهداء، في حين لا تزال طواقم الإسعاف تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض.

وفي رفح، انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثمان شهيد مُتحلل على شاطئ بحر مدينة رفح.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال جرائم إبادة جماعية في القطاع خلّفت أكثر من 170 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.