صحيفة عبرية: السنوار علّم إسرائيل درسين أمنيين بالغَي الأهمية وجلب لها الكارثة الأعظم منذ إنشائها

القدس المحتلة / سما/

أكد الكاتب في صحيفة “إسرائيل هيوم” الإسرائيلية، يوآف ليمور، اليوم الجمعة، أنّ الشهيد يحيى السنوار “هو من جلب على إسرائيل الكارثة الأعظم” منذ إنشائها.

وأوضح ليمور أنّ السنوار “علّم إسرائيل درسين بالغَي الأهمية”، يقضي أولهما بـ”عدم الحكم على العدو بناءً على أقواله، بل على قدراته، وعدم الاستهانة به أبداً”.

أما الدرس الثاني فمفاده أنّ “المقاتلين في غزة، الذين يرتدون النعال، تبيّن أنّهم مقاتلون مدرّبون، خطرون، وأهم من ذلك، أذكياء”.

ويأتي ما قاله ليمور بعد أنّ أكد اللواء في احتياط جيش الاحتلال الإسرائيلي، إسرائيل زيف، قبل أيام، أنّ حماس “تعمل بذكاء أكبر من إسرائيل”.

وأضاف زيف، الذي شغل منصب رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي سابقاً، أنّ حماس تمارس حرب عصابات، بينما “إسرائيل لا تزال عالقةً في المناورة، وهذا الأمر يعمل ضدّها”.

بدوره، قال عضو الكنيست، غادي آيزنكوت، إنّ “المبادئ الأساسية لنظرية الأمن القومي الإسرائيلي انهارت في الـ7 من أكتوبر، في الإخفاق الأكبر منذ إنشاء إسرائيل”.