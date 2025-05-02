الجيش الإسرائيلي يعلن مجددا عن إجلاء عدد من الدروز بعد إصابتهم في سوريا

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، إجلاء 5 مواطنين سوريين من الطائفة الدرزية لتلقي العلاج الطبي داخل إسرائيل حيث تم نقلهم إلى المركز الطبي زيف بصفد، بعد إصابتهم داخل سوريا.



وأضاف الجيش في بيان: "تنتشر قوات جيش الدفاع في منطقة جنوب سوريا وتبقى مستعدة لمنع دخول قوات معادية إلى المنطقة والى القرى الدرزية. يواصل جيش الدفاع متابعة التطورات ويبقى في حالة جاهزية للدفاع وللتعامل مع سيناريوهات مختلفة".



ومساء أمس الخميس أعلن الجيش الإسرائيلي نقل عدد من المصابين الدروز من سوريا لتلقي العلاج داخل إسرائيل، وكرر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديداته بشأن مواصلة الهجوم على الأراضي السورية.

وقال كاتس في بيان: "أحذر مرة أخرى رئيس النظام السوري، الجولاني (الرئيس السوري أحمد الشرع)، إذا لم تتوقف الهجمات على الدروز في سورية، فسنرد بقوة شديدة".

وذكر أنه "في أعقاب الهجمات التي وقعت الثلاثاء على الدروز في سوريا، أصدر رئيس الحكومة وأنا، تعليماتنا للقوات الإسرائيلية، بتنفيذ عدة ضربات تحذيرية، ضد العناصر المتطرفة، كما تم نقل رسالة واضحة إلى النظام السوري، بأنه مسؤول عن منع الهجمات".

وكان نتنياهو وكاتس قد زعما أن "الجيش نفذ عملية تحذيرية وهاجم تجمعا لمجموعة ’متطرفة’ بينما كانت تستعد لمهاجمة المواطنين الدروز في صحنايا بمنطقة دمشق". كما جاء في البيان "في المقابل نُقلت رسالة حادة إلى النظام السوري، بأن إسرائيل تتوخى منه التحرك لمنع إلحاق الأذى بالدروز".

وأوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بالاستعداد لمهاجمة أهداف في سوريا، في حال استمرار الاشتباكات بريف دمشق. واعتبر الجيش الإسرائيلي أنه يتابع التطورات الحاصلة في الأراضي السورية، وبأن قواته منتشرة وعلى جاهزية دفاعية لمختلف السيناريوهات.

وصباح اليوم الجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية أغارت فجرا على المنطقة المجاورة لقصر الرئاسة السورية في دمشق، فيما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الغارات رسالة واضحة للنظام.

يأتي ذلك، عقب مواجهات شهدتها مدن صحنايا وجرمانا في ريف دمشق وعدة قرى في ريف محافظة السويداء جنوب سوريا سكانها غالبيتهم من الطائفة الدرزية.