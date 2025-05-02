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منظمة “أنقذوا الأطفال” تدعو بريطانيا إلى وقف بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"

الجمعة 02 مايو 2025 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة “أنقذوا الأطفال” تدعو بريطانيا إلى وقف بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"



لندن/سما/

دعت منظمة “أنقذوا الأطفال”، الحكومة البريطانية إلى اتخاذ خطوات عاجلة، تشمل وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، واتخاذ تدابير حقيقية لإنهاء الاحتلال، وذلك على خلفية منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ شهرين.

جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة البريطانية (غير حكومية) عبر حسابها على منصة “إكس”.

وأشارت المنظمة إلى أن إسرائيل تفرض حصارًا كاملًا على قطاع غزة منذ شهرين، ما يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين.

وأضافت: “خلال هذه الفترة، لم يدخل إلى غزة سوى القنابل والرصاص، فيما تواصلت الغارات الجوية بدلًا من السماح بدخول الغذاء والملابس والخيام التي يحتاجها الأطفال للبقاء على قيد الحياة”.

وأكدت المنظمة أن منع دخول المساعدات الإنسانية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وطالبت بالتراجع الفوري عن هذا القرار والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وشددت المنظمة على أن “التصريحات التي تتضمن الإعراب عن القلق لا تعني شيئًا ما لم تتبعها إجراءات حقيقية على الأرض”.

كما توجّهت بنداء إلى الحكومة البريطانية، جاء فيه: “على الحكومة البريطانية أن تنهي تعاونها (مع إسرائيل)، وتوقف فورًا جميع مبيعات الأسلحة لهذا البلد، وتضع حدًا لإفلات إسرائيل من العقاب، وتعمل على محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتتخذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.

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