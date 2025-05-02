نائبة أوروبية تطالب بمحاسبة إسرائيل بعد استهدافها سفينة أسطول الحرية

بروكسل/سما/

أدانت النائبة في البرلمان الأوروبي، الجمعة، الإسبانية آنا ميرندا باز، العضوة في وفد البرلمان المعني بفلسطين، الهجوم الذي استهدف سفينة تابعة لـ”تحالف أسطول الحرية” كانت متجهة إلى قطاع غزة بهدف إيصال مساعدات إنسانية.

وفي تصريحات للأناضول، نددت باز، بالهجوم الذي تعرّضت له السفينة التابعة لتحالف أسطول الحرية، أثناء إبحارها في المياه الدولية قرب مالطا، بواسطة طائرات مسيّرة.

وقالت باز، بصفتها عضوة في البرلمان الأوروبي، وضمن الوفد البرلماني المعني بفلسطين، إنها تدين الهجوم الإسرائيلي على سفينة أسطول الحرية في المياه الدولية.

وشددت على ضرورة “ألاّ تفلت إسرائيل من العقاب”.

وذكّرت باز، بأنها كانت عضوًا في “أسطول الحرية 3″، الذي أبحر نحو غزة في 2015.

وأضافت: “على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك ضد الإفلات المستمر من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل، رغم اعتداءاتها على حملات المساعدات الإنسانية”.

وتابعت النائبة الأوروبية: “نطالب بتحقيق المساءلة في ما يخص هذا الأسطول الإنساني الدولي، الذي كان هدفه الوحيد هو إدانة الإبادة الجماعية في غزة”.

وكانت سفينة المساعدات، التابعة لتحالف أسطول الحرية، الذي تم إنشاؤه بمشاركة حملات ومبادرات دولية من مختلف أنحاء العالم لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، تعرّضت، عند الساعة (00:23) بالتوقيت المحلي، لهجوم بطائرات مسيّرة، أثناء إبحاره.