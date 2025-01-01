لبنان يحذّر “حماس” من استخدام أراضيه في “أعمال تمس بالأمن القومي”

بيروت /سما/

حذّر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الجمعة حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية في “أعمال تمس بالأمن القومي” للبلاد، بعد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل ردّت عليها الدولة العبرية بقصف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وجاء في بيان لمجلس الدفاع الأعلى عقب اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية جوزاف عون أن المجلس قرر “رفع التوصية الاتية الى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالامن القومي اللبناني”.

وأضاف “سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية”.