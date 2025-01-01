  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نتنياهو يُعلن استهداف محيط القصر الرئاسي بدمشق ويوجّه تحذيرا لـ"الشرع"..

الجمعة 02 مايو 2025 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يُعلن استهداف محيط القصر الرئاسي بدمشق ويوجّه تحذيرا لـ"الشرع"..



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح الجمعة، أن إسرائيل هاجمت هدفا قرب القصر الرئاسي في دمشق، مجددا تعهده بحماية الأقلية الدرزية في سوريا.

وهذه هي المرة الثانية التي تشن فيها إسرائيل ضربة على سوريا في غضون يومين، بعدما تعهدت بالدفاع عن الدروز.

وقال نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الجيش يسرائيل كاتس: "شنت إسرائيل الليلة الماضية (ليل الخميس) غارة جوية قرب القصر الرئاسي في دمشق".

وأضاف: "هذه رسالة واضحة للنظام السوري. لن نسمح للقوات السورية بالانتشار جنوبي دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان أن "طائرات حربية أغارت على المنطقة المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق"، من دون تحديد الهدف.

ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات السورية على الهجوم.

ومنذ إطاحة نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، سيطرت إسرائيل على أراض في جنوب غرب سوريا وتعهدت بحماية الدروز، كما دمرت معظم الأسلحة الثقيلة للجيش السوري في الأيام التي أعقبت إسقاط الأسد.

الأكثر قراءة اليوم

مجموعات شرفاء الوطن: اعدمنا تسعة واصبنا 27 بالأقدام من اللصوص في قطاع غزة

الاعلام العبري : نتنياهو يتجه لإعطاء الضوء الأخضر للجيش غدا الجمعة بتوسيع الحرب على غزة

الحرائق الأكبر في إسرائيل.. النيران تلتهم القدس والإصابات ترتفع والخسائر بالملايين والاتهامات تتصاعد..

رفض مقترح وقف اطلاق النار..نتنياهو يعتبر استكمال إبادة غزة أهم من استعادة الأسرى الاسرائيليين..

ترامب يكشف عن عدد الاسرى الذين لا يزالون على قيد الحياة في غزة ..

إسرائيل تدرس غزو بري جديد لـ"لبنان" ..

الإعلام العبري يفضح "كذب" نتنياهو بخصوص مسببي حرائق القدس

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري: الغاء منصب المُنسّق الأمنيّ الأمريكي يمهد لضم الضفة ومنع السلطة من إدارة قطاع غزة..

IMG_9612

نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة قرب مالطا..

46 يوما على عودة الحرب على غزة .. عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع

الإعلام العبري يفضح "كذب" نتنياهو بخصوص مسببي حرائق القدس

ترامب يكشف عن عدد الاسرى الذين لا يزالون على قيد الحياة في غزة ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية