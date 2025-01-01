ترامب يكشف عن عدد الاسرى الذين لا يزالون على قيد الحياة في غزة ..

سما / وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان عدد الاسرى الإسرائيليين الذين لا يزالون على قيد الحياة أقل من 24 اسيرا .

وخلال كلمة بمناسبة اليوم الوطني تحدث ترامب بحضور والد الجندي الامريكي الأسير ، وأشار إلى عدد الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة في غزة، وقال: "أعلم أن هناك 24 شخصا على قيد الحياة، والآن فهمي هو أن هذا ليس العدد الحقيقي، بل أقل من ذلك بكثير".

وقال أيضًا: "عيدان ألكسندر هو آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة محتجز لدى حماس. لا نعرف حالته الصحية. نأمل أن يكون بخير. قبل شهرين ظننا أنه سيُطلق سراحه، لكنهم (حماس) شددوا موقفهم... هذا أمرٌ فظيع".