وزير الحرب الاسرائيلي يتوعد برد “قوي” إذا فشلت حكومة “الجولاني” في حماية الدروز

القدس المحتلة / سما/

حذّر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس من أن إسرائيل سترد بقوة إذا فشلت الحكومة السورية في حماية الأقلية الدرزية، عقب يومين من الاشتباكات الدامية قرب دمشق.

وقال كاتس في بيان “إذا استؤنفت الهجمات على الدروز وفشل النظام السوري في منعها، فسترد إسرائيل بقدر كبير من القوة”. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نقل درزيين سوريين جريحين للعلاج.

وقال كاتس: “أكرر تحذيري لرئيس النظام السوري الجولاني: إذا لم تتوقف الاعتداءات على الدروز في سوريا، سنرد بشدة كبيرة”.

وأضاف: “في أعقاب الاعتداءات التي وقعت أمس على الدروز في سوريا، أصدر رئيس الحكومة وأنا تعليمات للجيش الإسرائيلي بتنفيذ عدة ضربات تحذيرية ضد جهات متطرفة، كما تم نقل رسالة واضحة إلى النظام السوري الذي تقع عليه مسؤولية منع هذه الاعتداءات”.

وتابع كاتس: “نحن ملتزمون بحماية الدروز ونتابع ما يجري. إذا استؤنفت الاعتداءات على الدروز ولم يمنعها النظام – سنرد بشدة كبيرة”.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: “في وقت سابق من اليوم تم إجلاء مواطنييْن سورييْن من أبناء الطائفة الدرزية لتلقي العلاج الطبي داخل إسرائيل حيث تم نقلهما إلى المركز الطبي زيف في تسفات (صفد) بعد إصابتهما داخل سوريا”.

وأضاف: “تنتشر قوات جيش الدفاع في منطقة جنوب سوريا وتبقى مستعدة لمنع دخول قوات معادية إلى المنطقة وإلى القرى الدرزية. يواصل جيش الدفاع متابعة التطورات ويبقى في حالة جاهزية للدفاع وللتعامل مع سيناريوهات مختلفة”.

ويأتي ذلك، عقب مواجهات شهدتها مدن صحنايا وجرمانا في ريف دمشق وعدة قرى في ريف محافظة السويداء جنوب سوريا سكانها غالبيتهم من الطائفة الدرزية. استهدف على أثرها سلاح الجو الإسرائيلي بسلسلة من الغارات أشرفية صحنايا في محيط العاصمة السورية دمشق.