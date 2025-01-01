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مقتل رئيس بلدية صحنايا وابنه برصاص مجهولين في ريف دمشق

الخميس 01 مايو 2025 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل رئيس بلدية صحنايا وابنه برصاص مجهولين في ريف دمشق



دمشق/ وكالات/

قُتل رئيس بلدية مدينة صحانيا الدرزية قرب دمشق في سوريا، اليوم (الخميس)، مع ابنه على يد "مجهولين".

وذكرت قناة العبرية أن عملية القتل وقعت بعد دخول قوات من وزارتي الدفاع والداخلية في النظام الجديد إلى المدينة.

وأفادت الأنباء بمقتل 11 عنصراً من قوى الأمن خلال الاشتباكات، بالإضافة إلى وصول حشود من المسلحين الدروز من مدن السويداء إلى المدينة.

أفادت قناة العربية عن مصدر محلي، بأنه تم التوصل إلى اتفاقات بين النظام السوري ووجهاء محليين بشأن انتشار قوات النظام في السخنة، على أن تكون الدولة وحدها القادرة على امتلاك مزيد من الأسلحة.

وأصدر رئيس جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليماته لجيشه بالاستعداد لضرب أهداف تابعة للنظام السوري إذا لم يتوقف العنف ضد الدروز خلال النهار.

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